Alianza Corp, Partner of the Year 2019 Latam y la Revelación de su Nueva Identidad de Marca

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Alianza Corp, compañía líder en soluciones de transformación digital para empresas de México y América Latina, se ha distinguido por sus 22 años de experiencia en el mercado y el compromiso con sus clientes; parte de ello son los múltiples premios que ha recibido, de manera consecutiva en los últimos 3 años y este 2019 no ha sido la excepción. Por tercera ocasión, Alianza Corp fue reconocida, entre más de 2,900 nominados de 115 países, como Partner of the Year a nivel Latam y Finalista Mundial en la categoría de "Tech for Social Impact" por Microsoft.