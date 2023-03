Alibaba Trae el Programa de Capacitación Netpreneur de Vuelta para Equipar a los Emprendedores en Mexico con Perspectivas de Economía Digital

SÃO PAULO, 13 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Alibaba Global Initiatives (AGI), brazo de capacitación profesional de Alibaba Group, lanzará su segundo programa Alibaba Netpreneur Training para México tras la retroalimentación positiva recibida de los participantes de la primera edición realizada el año pasado. El programa está organizado con el apoyo de Atomic 88, el Tecnológico de Monterrey e incMTY.

Programado del 11 de abril al 18 de mayo, el programa continúa los esfuerzos de AGI para equipar a los empresarios y líderes empresariales de todo el mundo con medidas tangibles y prácticas que pueden tomar para prosperar en la economía digital. Incluirá una serie de clases en línea para ayudar a los empresarios locales de diferentes sectores a aprovechar la tecnología para hacer crecer sus negocios. Un total de 111 emprendedores de toda América Latina se graduaron en el programa el año pasado.

"La pandemia mundial ha puesto de relieve la necesidad de que las empresas transformen digitalmente sus operaciones. A través de la segunda edición del programa Alibaba Netpreneur Training para México, esperamos ayudar a los emprendedores locales a desarrollar nuevas estrategias y capturar nuevas oportunidades de negocio en la economía digital. Nuestro objetivo es aprovechar el éxito de la clase inaugural del año pasado, y esperamos dar la bienvenida a una nueva cohorte de empresarios y líderes empresariales este año", dijo Dan Liu, Asesor Senior de Alibaba Global Initiatives.

El programa Alibaba Netpreneur Training será impartido online en inglés por formadores certificados de Alibaba y líderes empresariales con experiencia en llevar al éxito sus propios negocios digitales. Los participantes podrán profundizar sus conocimientos y comprensión de:

La economía digital en China y las últimas tendencias y prácticas que dan forma a su desarrollo

y las últimas tendencias y prácticas que dan forma a su desarrollo La trayectoria de empresas tradicionales seleccionadas que han pasado con éxito por la transformación digital

La evolución del negocio de Alibaba, incluido el papel de la tecnología digital en el apoyo al crecimiento de las empresas de su ecosistema

Marcos y enfoques para construir un negocio exitoso e innovador en el mundo digital actual

"Programas como éste entre Alibaba, el Tecnológico de Monterrey y el incMTY dan a los emprendedores y líderes empresariales mexicanos la oportunidad de aprender de expertos y sobre las mejores prácticas de otros países como China", declaró Josué Delgado, Director General del incMTY.

"Imagina poder profundizar en los secretos, aprendizajes y estrategias de uno de los ecosistemas digitales más grandes del mundo. El Programa Netpreneurs de Alibaba ofrece a los fundadores y ejecutivos de empresas la oportunidad de aprovechar la información para embarcarse en un viaje de transformación digital exitoso y escalar su negocio más allá de las fronteras", dijo Andrés Díaz Bedolla, CEO de Atomic 88.

Los participantes que completen el programa recibirán un certificado electrónico y podrán unirse a la comunidad de emprendedores de AGI. La comunidad está formada por una mezcla diversa de empresarios apasionados y de éxito con ideas afines, y ofrece oportunidades inigualables para establecer contactos, colaborar y aprender. Los participantes destacados también tendrán la oportunidad de participar en un programa de inmersión offline de una semana en la sede de Alibaba en Hangzhou, China, siempre que cumplan los criterios del curso online.

Las solicitudes para este programa están abiertas hasta el 31 de marzo de 2023. Para más información sobre los criterios de inscripción, los detalles completos del programa y cómo inscribirse, visite https://agi.alibaba.com/alibaba_netpreneur_mexico2023

El Programa de Formación Alibaba Netpreneur se introdujo por primera vez en 2019 como una de las iniciativas del Grupo Alibaba para impulsar el éxito de los emprendedores en la economía digital. Hasta la fecha, ha capacitado con éxito a más de 1900 emprendedores en África, Asia, Europa y América Latina.

Sobre el Alibaba Group

La misión de Alibaba Group es tornar fácil hacer negocios en cualquier lugar. La empresa tiene el objeto de construir la futura infraestructura del comercio. Prevé que sus clientes se reunirán, trabajarán y vivirán en Alibaba, y que será una buena empresa que dure al menos 102 años.

Sobre las Iniciativas Globales de Alibaba

Alibaba Global Initiatives [Iniciativas Globales de Alibaba] (AGI) inspiran y apoyan a emprendedores, jóvenes y mujeres a nivel mundial, tras compartir el impacto positivo de la economía digital en la promoción del desarrollo inclusivo. Sus programas alientan a los emprendedores a que compartan y utilicen herramientas de economía digital para crear un impacto social positivo y colaborar entre sí y con el sector público, de modo a producir un mayor impacto. Hasta la fecha, AGI ha capacitado y graduado directamente a cerca de 2000 emprendedores digitales y líderes empresariales de más de 60 países y regiones, quienes han compartido sus aprendizajes más adelante, con otros miembros de sus propias comunidades.

Sobre Atomic88

Atomic88 es una aceleradora de transformación digital centrada en la formación de talento en competencias digitales para el comercio electrónico transfronterizo. Es socio de canal del programa Global Digital Talent de Alibaba en México y creador del proyecto Aldea Digital en la región.

Sobre incMTY

incMTY is an annual three-day entrepreneurship festival, which serves as a unique Tec de Monterrey platform for driving and promoting innovative entrepreneurship. incMTY started in 2013 and has grown consistently with a community of almost 120 thousand entrepreneurs across its previous 10 editions. incMTY is the product of numerous alliances that, as a whole, translate into content and support, making great things happen. For further information, visit incmty.com

Sobre Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey es un sistema universitario multicampus privado sin fines de lucro fundado en 1943, que se distingue a nivel mundial por su excelencia académica, innovación, emprendimiento e internacionalización, así como por su profundo compromiso con la industria y los empleadores, y su alta capacidad de ejecución. Con presencia en 28 ciudades de México, la institución cuenta con más de 67.000 estudiantes matriculados de grado y posgrado, casi 7.000 profesores y más de 26.000 estudiantes de bachillerato atendidos por 2.500 profesores. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. Según el QS World University Rankings (2023), el Tecnológico de Monterrey ocupa el puesto 170 a nivel mundial y se encuentra entre las 30 mejores universidades privadas del mundo. El QS Graduate Employability Rankings (2022) ubica a la institución en el 1er lugar en América Latina y en el 26º a nivel global en Reputación como Empleador. El Times Higher Education Latin America University Rankings (2022) sitúa a la institución 1ª en México y 5ª en Latinoamérica. El Tecnológico de Monterrey es la única universidad fuera de Estados Unidos incluida en el ranking de Top Schools for Entrepreneurship Studies (2022) de la revista The Princeton Review & Entrepreneur, ocupando el 6º lugar en programas de emprendimiento en licenciatura. El Tecnológico de Monterrey pertenece a varias redes globales de prestigio incluyendo, la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21), y The Worldwide Universities Network (WUN).

