Alimentiv annonce la nomination de Pierre Gaudreault au poste de directeur général

LONDON, Ontario, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. (« Alimentiv ») est heureuse d'annoncer la nomination de Pierre Gaudreault à titre de directeur général à compter de janvier 2024. Cette annonce fait suite à une recherche exhaustive menée à l'échelle internationale par le conseil d'administration.

Pierre Gaudreault

Pierre apporte une vaste expérience, cumulant plus de 25 ans d'expertise en tant que cadre dirigeant au sein d'entreprises au Canada, en Europe et en Asie. Son parcours étendu inclut des responsabilités de direction internationale au sein de diverses organisations commerciales, où il a piloté des transformations de modèles de mise sur le marché et stimulé la croissance et la transformation. Il est profondément engagé dans la promotion de la diversité et de l'inclusion, la construction de relations et la promotion du développement du leadership. Son expérience, associée à son engagement envers une approche axée sur les personnes, est en adéquation avec la culture et les valeurs qui sont fondamentales pour Alimentiv. Pierre est bien placé pour développer davantage sur la solide base établie par les dirigeants qui l'ont précédé.

« Nous sommes ravis d'accueillir Pierre comme nouveau PDG. Sa riche expérience, sa vision stratégique et son engagement envers les relations, la diversité et l'inclusion s'harmonisent parfaitement avec les valeurs d'Alimentiv. La profondeur de l'expérience de Pierre sera d'une valeur inestimable pour la vision stratégique et la croissance continue de l'organisation.

Nous avons hâte de poursuivre sur notre lancée sous sa direction », a déclaré Jennifer Roedding, présidente du conseil d'administration d'Alimentiv.

« En rencontrant les cadres et le conseil d'administration, j'ai été admiratif de la manière dont toute l'entreprise s'est ralliée à la mission de transformer la santé humaine avec des valeurs centrées sur les personnes. Je crois sincèrement en la collaboration et je suis convaincu qu'ensemble, en tant que groupe, nous pouvons accomplir des résultats exceptionnels. J'attends avec impatience ce que nous pourrons réaliser ensemble », a déclaré Pierre Gaudreault, futur PDG d'Alimentiv.

À propos d'Alimentiv Inc.

Alimentiv est une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) axée sur la gastroentérologie, fournissant des services d'essais cliniques, de gestion d'images centralisée, de médecine de précision, de statistiques et de laboratoire aux industries pharmaceutique et biotechnologique. Ayant son siège social à London, en Ontario, Alimentiv emploie plus de 500 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le modèle unique de l'organisation combine les efforts de chercheurs universitaires de renommée internationale et d'experts opérationnels pour offrir des solutions intégrées aux clients. Au cours des 20 dernières années, Alimentiv est devenu un expert reconnu en matière de conception d'essais cliniques, de solutions de gestion d'images centrales, de développement de mesures de résultats et de médecine de précision pour le développement de médicaments en IG. Aujourd'hui, Alimentiv fournit des services dans plus de 50 pays, collabore avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur de premier plan dans le monde entier, et travaille avec de nombreuses organisations pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour offrir aux patients des options de traitement nouvelles et améliorées. Alimentiv s'engage à investir dans la recherche et le développement médical, en se concentrant sur l'identification des obstacles au développement des médicaments et en recherchant des solutions pour faire progresser la recherche sur les maladies gastro-intestinales. Les résultats de la recherche sont traduits en une méthodologie d'essai clinique efficace pour les clients, qui s'aligne sur les nouvelles normes réglementaires. En collaboration avec des experts de premier plan, Alimentiv a été le pionnier du développement, de la validation et de la normalisation des mesures de résultats et des technologies qui façonnent le paysage évolutif des essais cliniques pour de multiples indications et qui ont des conséquences significatives à long terme pour les patients, leur traitement et la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.alimentiv.com

Contact: Fern Livingstone, tél. : 519.639.3205, e-mail : [email protected]