Alimentiv et Satisfai Health annoncent la disponibilité commerciale d'un outil de notation hautement innovant basé sur l'IA pour l'évaluation de la colite ulcéreuse au cours des essais cliniques de phase I à IV

LONDON, Ontario et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Alimentiv, un organisme de recherche sous contrat (ORC) international qui fournit des essais cliniques, une gestion centrale des images, une médecine de précision et des services de preuves du monde réel aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques, et Satisfai Health, une société de logiciels basée à Vancouver qui se concentre sur l'application de l'intelligence artificielle à l'évaluation des maladies gastro-intestinales, ont annoncé la mise à disposition dans le commerce du produit Certai de Satisfai Health en tant que solution automatisée et alimentée par l'IA pour l'analyse secondaire de la vidéo endoscopique dans les essais cliniques de phase I à IV sur les MII. Certai sera exclusivement disponible pour les clients sponsors d'Alimentiv et fournira des informations avancées sur les données en plus des services centraux de lecture d'Alimentiv.

Certai a été développé à partir d'un ensemble complet de données mondiales de vidéos anonymes de coloscopies des MII, avec l'étiquetage des données et la supervision clinique des principaux experts mondiaux en matière d'évaluation et de notation des MII dans le cadre d'essais cliniques. « Utiliser Certai, c'est comme avoir les meilleurs experts en MII au monde qui regardent ce que vous faites par-dessus votre épaule », a déclaré le Dr Michael Byrne, PDG de Satisfai Health. Le Dr Remo Pannacione, un expert mondial de premier plan dans le développement de thérapies pour les MII, a ajouté que « la standardisation de l'évaluation des maladies par l'IA nous apporte un tout nouveau niveau de compréhension pouvant faire une réelle différence dans la façon dont nous contrôlons et analysons les données, pour finalement obtenir de meilleurs résultats à tous les niveaux. »

Certai sera disponible sur la plateforme d'imagerie multimodale d'Alimentiv, Notō, offrant une solution unique de bout en bout prenant en charge l'analyse des images et la notation centralisée. « L'intégration technique des produits de Satisfai dans le logiciel d'Alimentiv fournit une base pour les futures capacités avancées dans l'identification numérique de biomarqueurs, la médecine de précision et les tests compagnons. Nous sommes ravis d'intégrer ces avancées en matière d'analyse numérique à notre portefeuille », a déclaré Jeff Smith, PDG d'Alimentiv. En sécurisant ces nouvelles technologies intéressantes pour une utilisation par les clients sponsors, Alimentiv continuera à rester en tête du secteur avec une analyse plus détaillée et plus précise, des coûts d'essai hautement compétitifs et des délais plus rapides. Certai n'est pas un dispositif médical et n'est pas utilisé par les professionnels de santé pour la prise de décision clinique ou pour la prestation de soins aux patients.

À propos de Satisfai Health :

Satisfai Health est une société de logiciels médicaux de premier plan spécialisée dans l'application de la technologie d'intelligence artificielle à l'évaluation des maladies gastro-intestinales. Les outils d'analyse d'images médicales, d'aide à la décision clinique et de médecine de précision de Satisfai sont utilisés pour améliorer l'évaluation et la mesure de la maladie dans les environnements cliniques ainsi que pour l'évaluation des données des patients dans les essais cliniques. Les principales capacités de Satisfai sont centrées sur l'évaluation endoscopique des maladies des voies gastro-intestinales supérieures (œsophage de Barrett) et inférieures (cancer colorectal et maladie inflammatoire de l'intestin), ainsi que sur de nouvelles applications de l'intelligence artificielle à l'échographie intestinale. Satisfai Health a utilisé une technologie numérique avancée pour développer des modèles de notation détaillés et discrets pour les MII dans le cadre et les paramètres de méthodologies de notation mondialement reconnues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.satisfai.health.

À propos d'Alimentiv :

Alimentiv est un organisme de recherche sous contrat (ORC) international spécialisé dans la gastro-entérologie, qui fournit aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques des essais cliniques, une gestion centrale des images, une médecine de précision et des services de preuves du monde réel. Ayant son siège social à London, en Ontario, Alimentiv emploie plus de 500 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le modèle unique de l'organisation combine les efforts de chercheurs universitaires de renommée internationale et d'experts opérationnels pour offrir des solutions intégrées aux clients. Au cours des 20 dernières années, Alimentiv est devenu un expert reconnu en matière de conception d'essais cliniques, de solutions de gestion centrale des images, de développement de mesures de résultats et de médecine de précision pour le développement de médicaments en IG. Aujourd'hui, Alimentiv fournit des services dans plus de 50 pays, collabore avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur de premier plan dans le monde entier, et travaille avec de nombreuses organisations pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour offrir aux patients des options de traitement nouvelles et améliorées. Alimentiv s'engage à investir dans la recherche et le développement médical, en se concentrant sur l'identification des obstacles au développement des médicaments et en recherchant des solutions pour faire progresser la recherche sur les maladies gastro-intestinales. Les résultats de la recherche sont traduits en une méthodologie d'essai clinique efficace pour les clients, qui s'aligne sur les nouvelles normes réglementaires. En collaboration avec des experts de premier plan, Alimentiv a été le pionnier du développement, de la validation et de la normalisation des mesures de résultats et des technologies qui façonnent le paysage évolutif des essais cliniques pour de multiples indications et qui ont des conséquences significatives à long terme pour les patients, leur traitement et la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.alimentiv.com

