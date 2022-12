Alimentos saudáveis são utilizados na montagem de lancheiras divertidas e criativas

Pastas de amendoim e de castanha de caju são aliadas das famílias na hora de montar um lanche saboroso e nutritivo

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A preocupação com a alimentação saudável e nutritiva tem sido uma prioridade nos lares de muitas famílias brasileiras. E, para tornar esse hábito ainda mais atrativo e apetitoso para as crianças, os pais têm se dedicado a montar as lancheiras de uma forma inovadora. As frutas, importante grupo alimentar, agora não são mais oferecidas, somente, descascadas e picadas. Elas são cortadas em formatos de corações, estrelas e formas geométricas. Os pães e os bolinhos em moldes de urso, unicórnio e até sereias. E para incrementar ainda mais, todas essas delícias são colocadas em potes coloridos e lúdicos e seguidos de bilhetinhos carinhosos.

A Power1One, a principal marca de produtos e pastas de amendoim do Brasil, possui uma gama de opções para auxiliar essas famílias no preparo desses lanches rápidos e saudáveis. Grande parte dos seus produtos são zero açúcares, vegano, sem glúten, encaixando perfeitamente na alimentação das crianças e adolescentes.

Para o CEO da Power1One, Pedro Ciccotti, a vantagem dos produtos da empresa é que além de serem um bom aliado para a saúde e aplicáveis para quaisquer pessoas, as pastas de amendoim e caju são saborosas o que facilita a rápida aceitação das crianças.

"Temos nossa linha Sweet, com diversas opções de sabores que podem ser utilizados no preparo de bolos, recheios, e também em sobremesas. Nossos produtos não possuem açúcares, nem mesmo a maltodextrina, o que é muito comum em produtos considerados saudáveis pelo mercado. Queremos continuar auxiliando todos os pais nesta busca de oferecer o melhor para saúde dos seus filhos", afirma o executivo.

O nutricionista Rafael Aismoto, explica que uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, proteínas e gorduras boas ajuda a manter uma qualidade de vida, além de diminuir o risco de doenças metabólicas.

"A alimentação é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança. Se estimularmos os pequenos a comer de forma saudável desde a primeira infância, evitando ultraprocessados, eles terão reservas de vitaminas e nutrientes para o seu desenvolvimento. Alimentação saudável é um pensamento para o futuro", detalha Aismoto.

Esse novo modelo positivo de introdução alimentar saudável para as crianças viralizou na internet e milhares de internautas têm entrado na trend #lancheiradodia. Nela, mães dão dicas para montar lancheiras que sejam atrativas para as crianças e também compartilham receitas mais saudáveis para os pequenos.

A administradora Carolina Godinho de Souza Fuwa, conta que o capricho nos lanches dos filhos, que hoje têm 10 e 11 anos, teve início com a entrada deles na escola, em 2015. As lancheiras começaram a chamar atenção dos seguidores e assim surgiu o perfil no Instagram somente para esse conteúdo, o Lanchinhos. Atualmente, Godinho acumula 105k de seguidores na plataforma e diariamente ela lança um vídeo novo.

"Quando comecei a preparar os lanches, cheios de amor, abri um perfil no Instagram para ficar de arquivo pra eles, pois eles eram muito pequenos. Era só um arquivo mesmo, não comentei nem para as amigas. Mas, o perfil era aberto e os seguidores foram aparecendo, acredito que principalmente pela praticidade dos lanches. Eles eram práticos porque sou uma pessoa mais prática na cozinha, e pela necessidade, pois tinha dois pequenos para dar atenção", explica.

Carolina conta que a inspiração para fazer tantos lanches criativos vêm dos alimentos que os filhos gostam e também dos desenhos e personagens que eles têm contato no dia a dia. Um dos produtos utilizados pela administradora no preparo das delícias é a pasta de amendoim.

"Meus filhos amam tudo que tem amendoim, portanto as pastas são ótimas aliadas na construção das lancheiras. Já criei receita de bolo e biscoito usando pasta de amendoim, além de utilizar ela pura para recheio de bolo e passar em panqueca e biscoitos caseiros", conclui a administradora.

O nutricionista Rafael Aismoto, o uso das pastas de caju ou amendoim na preparação de alimentos para crianças é uma iniciativa por parte das famílias.

"As pastas se encaixam perfeitamente na dieta das crianças. Quando falamos, por exemplo, naquele lanchinho que estamos super acostumados a montar com uma bolachinha utilizando a manteiga ou a margarina, esse são alimentos riquíssimos em gordura de baixa qualidade. Por outro lado, a pasta de castanha de caju, ao contrário dos outros dois que citamos, possui uma gordura boa que só irá trazer benefícios para a saúde e que com certeza vai deixar os pequenos bem felizes porque é bem gostoso", finaliza o profissional.

