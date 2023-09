Alira Health nommée l'une des meilleures sociétés de conseil en gestion au monde par Forbes

Prix mondial basé sur les recommandations de clients et d'autres consultants

FRAMINGHAM, Massachusetts, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Alira Health , une société mondiale de conseil et de recherche clinique dont la mission est d'humaniser les soins de santé et les sciences de la vie, est fière d'annoncer qu'elle a été nommée par Forbes comme l'une des meilleures sociétés de conseil en gestion au monde pour l'année 2023. Ce prix prestigieux est présenté par Forbes et Statista Inc., le principal portail de statistiques et fournisseur de classement de l'industrie.

Alira Health a été nommée par Forbes parmi les dix meilleures sociétés de conseil en gestion au monde dans le domaine des sciences de la vie et le secteur pharmaceutique, avec un score exceptionnel de 4 étoiles sur 5. Une vaste enquête en ligne a été menée auprès de plus de 9 000 consultants (partenaires et dirigeants de cabinets de conseil en gestion) et également auprès de clients (dirigeants) de différentes régions géographiques du monde. Dans le cadre de l'évaluation de la pertinence, Statista a examiné si les sociétés de conseil en gestion évaluées opèrent à l'échelle mondiale ou au moins au niveau multinational. Dans 13 industries et 14 secteurs fonctionnels, les partenaires et les cadres ont été en mesure de recommander des consultants en gestion, à l'exclusion des leurs. En outre, la pertinence de chaque cabinet de conseil a été examinée pour ses activités de conseil dans les industries et les domaines fonctionnels respectifs. Seules les sociétés d'experts-conseils qui étaient actives et qui étaient le plus recommandées dans l'industrie ou le secteur respectif ont été reconnues.

« Je ressens à la fois fierté et humilité que des cadres supérieurs du secteur de la santé de l'industrie pharmaceutique, de la biotechnologie, de la MedTech et des cabinets de conseil dans 15 pays nous aient classés parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion au monde », a déclaré Gabriele Brambilla, PDG d'Alira Health. « J'attribue notre succès à la diversité et au talent des personnes que nous embauchons et à la haute qualité des services qu'ils fournissent, qui sont fondés sur des connaissances cliniques et scientifiques approfondies, et associés à une approche axée sur les données et les patients pour les questions commerciales stratégiques complexes. »

Pour plus d'informations sur les services de conseil et cliniques mondiaux d'Alira Health rendus possibles par la technologie et les preuves concrètes, consultez le site AliraHealth.com .

À propos d'Alira Health

Alira Health est une entreprise internationale de conseil et de recherche clinique dont la mission est d'humaniser les soins de santé et les sciences de la vie, en partenariat avec les patients, grâce à des technologies innovantes et des conseils d'experts. Du développement de médicaments aux soins médicaux, Alira Health complète l'expertise de ses clients des secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des technologies médicales en leur offrant une gamme complète de services tout au long du cycle de vie de leurs solutions. Pour en savoir plus, consultez le site ci-après : AliraHealth.com .

SOURCE Alira Health