Aliroen bringt innovative LiFePo4-Stromversorgungsanlage in Deutschland auf den Markt

SHENZHEN, China, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Aliroen ist eine Technologiemarke aus Shenzhen, China, die im September 2022 gegründet wurde. Die Marke hat es sich zur Aufgabe gemacht, kostengünstige Energiespeicherprodukte mit großer Kapazität zu verkaufen, die den Anforderungen von Camping, Wohnmobilreisen und Notfallrettung weltweit gerecht werden.

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer in den verschiedenen Märkten Rechnung zu tragen, wird das Unternehmen verschiedene geeignete Produkte auf den Markt bringen, die den Bedürfnissen der Verbraucher in Bezug auf die Energiespeicherung entsprechen.

Aliroen plant, die Verfügbarkeit seiner Energielösungen durch den Aufbau von Beziehungen zu Händlern und Partnern in Deutschland zu erweitern. Vor kurzem hat Aliroen das erste leistungsstarke neue Produkt der Marke eingeführt, die Aliroen F2400.

Unter Verwendung von Zellen mit höherer Batteriedichte und effizienten Energiemanagementsystemen hat Aliroen einen kleineren und leichteren Energiespeicher entwickelt ‒ die Aliroen F2400, die vor allem auf den Markt für Outdoor-Reisen und Wohnmobile abzielt.

Wichtige Merkmale:

Ultra-leistungsfähige Kapazität: Mit einer Kapazität von 2048 Wh und einer Leistung von 2400 Watt ist die F2400 die ideale Lösung, um während einer Reise 99 % aller Geräte und Apparate mit Strom zu versorgen, z. B. einen elektrischen Grill, eine Kaffeemaschine, einen Kühlschrank und mehr.

Außergewöhnlich schnelles Aufladen: Mit der in der Branche führenden bidirektionalen Wechselrichter-Technologie von Aliroen können die 2048 Wh in nur zwei Stunden an der Steckdose vollständig aufgeladen werden.

Lebensdauer von mehr als zehn Jahren: Die F2400 ist mit LiFePO4-Batterien ausgestattet, die mehr als 3500 Zyklen durchlaufen können. Zusammen mit den extrem langlebigen elektronischen Komponenten und Gehäusematerialien sowie der stoßfesten Konstruktion ist die F2400 Power Station so gebaut, dass sie selbst bei täglichem Gebrauch mehr als ein Jahrzehnt hält.

16 Anschlüsse für alle: Die Power Station verfügt über alle Anschlüsse, die der Benutzer zum Aufladen von Geräten und Apparaten benötigt. Sie ist mit 6 2400 W-Wechselstromanschlüssen, 2 18W-USB-A-Anschlüssen, 4 USB-C-Anschlüssen, 1 12V/10A-Zigarettenanzünder, 1 12V/25A-RV-Steckdose und 2 DC5521-12V/3A-Steckdosen ausgestattet. Mit einem 100 W-USB-C-Schnellladeanschluss können Sie sperrige Adapter loswerden und Ihren Laptop mit hoher Geschwindigkeit über ein einziges Kabel aufladen.

Mit den neuesten LiFePO4-Batterien mit EV-Zulassung können Nutzer Geräte unterwegs oder zu Hause nachhaltig und kostengünstig mit Solarstrom aufladen. Auch dem Faktor Sicherheit wird bei einem integrierten Wartungssystem große Bedeutung beigemessen. Mit der Produkteinführung in Deutschland bietet das Unternehmen den Verbrauchern eine innovative neue Technologie mit vielen Vorteilen ‒ ein weiterer Schritt in Richtung einer umweltfreundlichen Energieversorgung.

Hier kann man sie kaufen:

https://www.aliroen.com/collections/frontpage/products/aliroen-f2400-portable-power-station-2048wh-2400w-1-5h-full-charge

https://www.amazon.de/ALIROEN-F2400-Powerstation-Solargenerator-Outdoor-Camping/dp/B0BTHSZ7VN/

Für weitere Informationen über die Marke Aliroen und ihre Produkte besuchen Sie bitte www.aliroen.com.

