Alistair Brownlee figure parmi l'élite des triathlètes et prévoit de battre le record de la course à l'Ironman

SYDNEY, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, 27 janvier 2021, quatre des athlètes les plus titrés et les plus décorés de l'histoire des Jeux olympiques et du triathlon ont annoncé une tentative audacieuse de repousser les limites de la performance humaine et de battre les records actuels du triathlon Ironman dans les catégories masculines et féminines (3,8 km de natation/180 km de vélo/42 km de course).

Au printemps 2022, le champion olympique en titre Alistair Brownlee (GB) et le détenteur du record du monde sur demi-Ironman Kristian Blummenfelt (NOR) relèveront un défi sportif de taille : battre le record masculin actuel de 7 heures, 35 minutes et 39 secondes en passant sous la barre des sept heures. Ils seront rejoints par Lucy Charles-Barclay (GB), trois fois vice-championne du monde d'Ironman, et Nicola Spirig (SUI), double médaillée olympique, qui tenteront de parcourir la distance en moins de huit heures, battant ainsi le record féminin actuel de 18 minutes et 18 secondes.

Alistair Brownlee a expliqué la façon dont le projet a vu le jour :

« Nous nous sommes assis autour d'une table après une course d'endurance à Bahreïn pour discuter des temps records mondiaux et de la possibilité de les battre. Les femmes estimaient, que si les conditions le permettaient, il serait possible de passer en dessous de 8 heures. Je pensais être capable de passer sous la barre des sept heures. Un mélange de frime et d'esprit de compétition est apparu et avant même de s'en rendre compte, nous avions tous adhéré à l'idée de tenter d'aller plus vite que quiconque dans l'histoire. »

Mené par Chris McCormack, ancien champion du monde de triathlon et aujourd'hui PDG et co-fondateur de MANA Sports and Entertainment Group, le défi sera officiellement connu sous le nom de Pho3nix SUB7 et Pho3nix SUB8. Le défi est sponsorisé par la Fondation Pho3nix, une organisation à but non lucratif qui soutient la participation sportive des jeunes. Outre la promotion des bienfaits physiques et sociaux du sport, Pho3nix fournit également aux jeunes les ressources et le développement éducatif nécessaires pour faire évoluer les valeurs et les mentalités que l'on retrouve dans le sport de manière positive, et qui deviendront ensuite des atouts dans la vie.

Ce défi est soutenu par une campagne intitulée « Defy The Impossible » (https://www.sub7sub8.com/) et a été lancé pour toucher non seulement les sportifs de haut niveau, mais aussi pour favoriser le changement et inspirer les débutants.

