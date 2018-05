Allan C. Spradling recibe el Premio March of Dimes de 2018 por su investigación pionera en genética

El Dr. Spradling, investigador del Howard Hughes Medical Institute desde 1988, es uno de los principales embriólogos del mundo. Es reconocido por su trabajo pionero en la caracterización del primer "nicho" de células madre: los microambientes especiales dentro de los tejidos que mantienen y controlan las células madre. Él y su equipo también han identificado genes conservados, células y mecanismos que actúan en múltiples etapas durante la reproducción femenina y están involucrados tanto en la salud como en las enfermedades.

"El trabajo pionero del Dr. Spradling no sólo es crucial para comprender la ciencia básica del desarrollo temprano de los óvulos y embriones, sino que también tiene implicaciones emocionantes para el futuro", dijo Stacey D. Stewart, presidenta de March of Dimes. "Podemos prever un día en que esta investigación permita que más mujeres que desean tener un bebé se conviertan en madres, y que tengan embarazos sanos y familias sanas".

Nacido en Kalamazoo, Michigan, el Dr. Spradling estudió matemáticas y física en University of Chicago. Luego estudió biología en Massachusetts Institute of Technology, donde obtuvo su doctorado. Hizo un trabajo postdoctoral en University of Indiana antes de unirse a la facultad del Departamento de Embriología de Carnegie Institution, ubicada en el campus Homewood de Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland. Se desempeñó como director del Departamento de Embriología durante más de 20 años, a partir de 1994. El Dr. Spradling es miembro de la Academia Nacional de Ciencias (NAS). Ha sido presidente de la Genetics Society of America y la Society of Developmental Biology. También ha recibido múltiples premios, entre ellos un doctorado honorario de University of Chicago.

El Dr. Spradling presentará la 23ª edición anual del discurso Premio March of Dimes, titulado "Aprovechando el poder de la evolución para comprender y mejorar la salud reproductiva femenina", en el Centro de Convenciones de Toronto hoy durante la reunión anual de 2018 de la Pediatric Academy Societies. Recibirá el premio en una ceremonia esta noche presentada por Greg Gumbel, comentarista deportivo de CBS y ex miembro de la junta honoraria nacional de síndicos de March of Dimes.

El Premio March of Dimes y Richard B. Johnston, Jr., MD en Biología del Desarrollo se otorga anualmente a un científico destacado que ha avanzado profundamente la ciencia que subyace a nuestra comprensión del desarrollo prenatal y el embarazo. Poco antes de la muerte del Dr. Jonas Salk en 1995, March of Dimes creó este premio como un tributo a él. Desde 1996, el premio ha sido otorgado 22 veces, nueve de ellas a un sólo individuo y 13 veces a una díada o grupo trabajando en la misma área. Una gran cantidad de destinatarios han acumulado o ganado previamente otros premios importantes, incluido el Premio Nobel.

Acerca de March of Dimes

