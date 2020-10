Allanando el camino hacia el futuro: Nueva encuesta de Union Bank de los propietarios de pequeñas empresas que pertenecen a minorías en los EE. UU. son más optimistas, adaptables e innovadores durante la COVID-19

LOS ÁNGELES, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A pesar de experimentar dificultades significativas durante la pandemia de COVID-19, un porcentaje más alto de propietarios de pequeñas empresas (small business owners, SBO) pertenecientes a las minorías en todo EE. UU. están innovando para mantener a flote a sus pequeñas empresas que sus contrapartes , según una nueva encuesta de Union Bank, un banco regional de la costa oeste.

Según la encuesta titulada "Union Bank Small Business Mindshift 2020" (a partir de octubre del 2020), dueños de pequeñas empresas pertenecientes a las minorías, incluidos negros, latinos y asiáticoamericanos, tienen dos veces más probabilidades de decir que la COVID-19 ha tenido un impacto positivo en sus negocios. Como resultado de su adaptabilidad y agilidad, el 34% de estos empresarios pertenecientes a las minorías ven una luz al final del túnel para que su negocio pueda sobrevivir, en comparación con el 20% de pequeños empresarios que no pertenecen a alguna minoría.

Sin embargo, más de la mitad de los pequeños empresarios a las minorías de los EE. UU. aún están solicitando más apoyo: de su gobierno (66%), de sus comunidades (59%) y del sector privado (51%).

"Esta pandemia ha afectado a todas las pequeñas empresas con extrema dureza, y particularmente a las pequeñas empresas propiedad de las minorías, especialmente en California, donde hemos tenido algunas de las pautas de cierre más estrictas y sostenidas", afirmó Todd Hollander, Jefe de Banca Comercial y Pequeñas Empresas de Union Bank. "Pero todos los días vemos a nuestros clientes encontrando maneras creativas de mantener sus puertas abiertas y de pagar a sus empleados. Estamos aquí para apoyarlos en esos esfuerzos, tanto como banco como miembros de nuestras comunidades locales".

A pesar de este deseo de apoyo adicional, pequeños empresarios pertenecientes a las minorías de los EE. UU. han demostrado una adaptabilidad significativamente mayor que los pequeños empresarios no diversos durante la pandemia al ajustar sus prácticas comerciales; estos cambios incluyen:

Productos o servicios (el 52% de los pequeños empresarios pertenecientes a alguna minoría en comparación con el 38% no pertenecientes a alguna minoría)

Opciones para vender sus productos en línea (el 50% de pequeños empresarios pertenecientes a alguna minoría en comparación con el 35% no pertenecientes a alguna minoría)

Opciones de entrega (el 47% en comparación con el 29%)

Publicidad en línea (el 40% en comparación con el 26%)

"Estas conclusiones de la encuesta refuerzan lo que ya sabemos: las pequeñas empresas cuyos propietarios pertenecen a las minorías siempre han trabajado arduamente a pesar de las circunstancias difíciles o los entornos externos y, como resultado, han sido constantemente más resilientes y adaptables", dijo Frank Robinson, Ejecutivo de Mercados Diversos y Programas Comunitarios de Union Bank. "Las pequeñas empresas cuyos propietarios pertenecen a las minorías están en el corazón y el alma de sus comunidades locales y, como tal, estamos comprometidos a ayudarlas a recuperarse y prosperar a través de nuestro recientemente anunciado Programa de Recuperación Comunitaria de $10 millones y otras iniciativas. Buscamos proporcionarles apoyo adicional a través de la estabilidad económica fundamental y las herramientas necesarias para tener éxito en el futuro".

Pequeños empresarios con sede en California tienen dificultades, pero los propietarios pertenecientes a las minorías son más resilientes.

Dueños de pequeñas empresas de California se sienten más desanimados e inseguros, ya que solo el 13% dice ver un camino a seguir, en comparación con el 23% de empresarios en todo Estados Unidos.

En cambio, aquellos dueños pertenecientes a las minorías en California están demostrando más innovación y optimismo, lo que podría ser consecuencia de sus fuertes lazos con la comunidad.

Estos mismos empresarios en California no solo son más propensos a tomar las riendas en sus puestos de liderazgo comunitario con un 55% acertando que sienten d un compromiso personal para ayudar a su comunidad (en comparación con el 44% de dueños de pequeñas empresas no diversos), sino que también reciben más apoyo a cambio con un 39% confirmando que reciben más apoyo por parte de su comunidad local (en comparación con el 33% de empresarios no diversos).

"Cada día veo el poder del respeto mutuo y compañerismo entre nuestros propietarios de pequeñas empresas pertenecientes a las minorías y sus comunidades locales", expresó Lilly Rocha, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles. "Mientras trabajamos para recuperar la salud física y económica de nuestra nación, debemos aprender de estas comunidades étnicas y aceptar esta responsabilidad fundamental de ayudarnos mutuamente, particularmente de los propietarios de pequeñas empresas locales que han sido los más afectados".

Éxito y supervivencia: determinado primero por una vacuna y luego por la elección.

Pequeños empresarios en los Estados Unidos están muy involucrados con las próximas elecciones generales; dos de cada tres dicen que son las elecciones más importantes en su vida y uno de cada tres dice que el resultado de estas elecciones determinará la supervivencia de su pequeña empresa.

Sin embargo, a pesar de esto, el porcentaje más alto de pequeñas empresas califica encontrar una vacuna contra la COVID-19 como el factor principal que afecta su éxito comercial en los próximos seis meses: el 24% en comparación con solo el 18% que piensan que son las elecciones presidenciales.

Dueños de pequeñas empresas en general están de acuerdo en que no la política, sino la ciencia, y una vacuna contra la COVID-19, serán el factor determinante hacia la recuperación y el éxito posterior.

Datos sobre la encuesta "Union Bank Small Business Mindshift 2020"

La investigación se recopiló a través de una encuesta en línea de 850 pequeños empresarios en los estados unidos y 151 de ellos están en California, patrocinada por Union Bank y realizada por la empresa de investigación independiente Edelman Intelligence. Pequeños empresarios fueron definidos como aquellos que poseen negocios con entre 2 y 99 empleados. Los datos se recopilaron del 26 de agosto al 8 de septiembre.

