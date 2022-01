Alle verwachtingen overtroffen: Sungrow's nieuwste showcase van residentiële oplossingen op InterSolution 2022 in België

Het Europese streven om in 2050 CO2-neutraal te worden is een belangrijke drijfveer van de installatie van energieopslagsystemen. Sungrow biedt zowel 1- als 3-fase oplossingen aan voor diverse residentiële scenario's zodat zowel de hybride omvormer als de batterij bij één fabrikant kunnen worden aangekocht. Dit biedt voordelen voor zowel de installateur als de eindklant: één fabrikant betekent één contactpunt voor het hele systeem. Dit heeft zowel betrekking op installatie, inbedrijfstelling, service en garantie.

Moeiteloos

De nieuwe Sungrow batterij modulair ontworpen met gebruiksvriendelijkheid als uitgangspunt. Elke batterijmodule weegt slechts 33 kg en is eenvoudig aan te sluiten door de modules op elkaar te plaatsen, geen bedrading nodig. De nieuwe installatievideo leidt jou door alle vereiste stappen van de installatie en laat zien hoe snel en eenvoudig een batterijinstallatie kan zijn.

In de 1-fase oplossing begint de minimale batterijcapaciteit bij 9,6 kWh wat overeenkomt met 3 batterijmodules en kan worden opgeschaald tot 19,2 kWh, wat verwijst naar 6 modules per batterij; terwijl in de 3-fasenoplossing de modulaire batterij kan worden opgeschaald tot 25,6 kWh, wat verwijst naar 8 modules per batterij.

Bovendien zorgt het plug-and-play ontwerp voor een eenvoudige installatie die in de meeste landen door slechts één installateur kan worden uitgevoerd.

Veelzijdig

De combinatie van de Hybride omvormer met de Sungrow batterij biedt een geoptimaliseerde residentiële back-upervaring, met een naadloze overgang in slechts 10 ms (1-fase oplossing) of 20 ms (3-fase oplossing) wanneer er een stroomstoring is. Aangezien de prijs van elektriciteit fluctueert, kan het energieopslagsysteem worden geconfigureerd om elektriciteit op te nemen wanneer er een daltarief geldt en elektriciteit terug te leveren wanneer er een piektarief geldt. Deze functie kan passieve inkomsten generen voor de eindklant.

Tevens kan het systeem met hybride omvormer ook eenvoudig achteraf worden ingebouwd om batterijopslag toe te voegen aan een woning die al is voorzien van een PV-installatie.

Veiligheid als uitganspunt

De nieuwe 1-fase omvormers beschikken ook over de ingebouwde PID-herstelfunctie, waarmee de omvormer het vermogensverlies van de PV-modules als gevolg van het PID-polarisatieverval 's nachts kan compenseren.

Tevens worden deze omvormers ook geleverd met AFCI-technologie die het circuit in de omvormer kunnen onderbreken wanneer er vlambogen worden gedetecteerd. Deze functie voorkomt schade aan de PV-installatie en zorgt voor een veilige, betrouwbare installatie.

Een ander hoogtepunt van de 1-fase en 3-fase oplossing is de nieuwe WiNet-S communicatie module. De WiNet-module combineert Ethernet- en WiFi-verbindingen in één poort. Het apparaat stuurt elke 10 seconden nieuwe gegevens naar het gratis monitoringplatform iSolarCloud. Met deze mogelijkheid kan de klant de energiestroom en het eigen verbruik in bijna realtime controleren en heeft hij volledige controle over de productie van hernieuwbare energie.

De Benelux is een van de meest dynamische markten in Europa. "Huishoudelijke PV installaties maken een snelle opmars en door precies producten voor deze sector te ontwikkelen toont Sungrow echte betrokkenheid bij de Benelux-markt", Jeremy Powell, Distributie Directeur, Sungrow Europa.

Over Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") is 's werelds meest rendabele omvormermerk met meer dan 182 GW aan omvormercapaciteit geïnstalleerd in juni 2021. Sungrow, opgericht in 1997 door professor Cao Renxian, is leidend in het onderzoek en de ontwikkeling van zonne-energie-omvormers met het grootste toegewijde R&D-team in de industrie, een breed productportfolio. Hieronder vallen oplossingen voor PV-omvormers en energieopslagsystemen voor groot- en kleinschalige toepassing zoals zonneweiden, maar ook huishoudelijke dakinstallaties. Tevens biedt Sungrow ook internationaal erkende oplossingen voor drijvende PV-installaties. Met ruim 24 jaar ervaring in de PV-industrie, leveren Sungrow-producten stroom aan installaties in meer dan 150 landen. Ga voor meer informatie over Sungrow naar: www.sungrowpower.com.

