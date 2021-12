Allegra® fecha o ano com campanha na TV Record

Allegra, o antialérgico mais vendido 2 do Brasil, fecha o ano com sua campanha de Allegra Adulto na TV Record. O objetivo da ação é comunicar e valorizar a linha para adultos, reforçando e posicionando a marca como sinônimo de alívio rápido da alergia, com o diferencial de não dar sono. Desenvolvida pela agência MRM, a campanha estará presente na programação da TV Record, no mês de dezembro, com divulgações de filmes de 15'' e vinheta de 5'' durante os intervalos da novela Topíssima, às 22h, além dos programas Power Couple, Família Record e Retrospectiva 2021.

"É uma grande oportunidade comunicar Allegra na TV Record, reforçando as mensagens importantes do nosso produto, além de trazer informações sobre os gatilhos da alergia e frisar seus diferenciais e benefícios. Queremos garantir a consistência da nossa comunicação e provocar um maior engajamento com a marca, conquistando diferentes tipos de públicos", afirma Joaquin Ortega, diretor de Marketing da área de Consumer Healthcare da Sanofi.

Sobre a Allegra

ALLEGRA® (cloridrato de fexofenadina). Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, coriza, conjuntivite alérgica) e urticária (erupção avermelhada e pruriginosa na pele). MS 1.8326.0359. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Sanofi

A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas.

Sobre Sanofi CHC

Consumer Healthcare é uma divisão da Sanofi que conta com quatro pilares: Digestivo (marcas como Enterogermina e Dulcolax), Dor (Novalgina e Dorflex), Nutrição (Mobility, Pharmaton, Vitawin, Targifor C) e Alergia (Allegra), sempre prezando pelo autocuidado e bem-estar de seus consumidores; proporcionando uma vida mais plena e saudável para as pessoas.

