Allen Tate Realtors hace su primera adquisición después de la asociación con Howard Hanna

PITTSBURGH, 16 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hanna Holdings anunció hoy que la compañía asociada de Howard Hanna Real Estate Services, Allen Tate Realtors®, adquirió Blowing Rock Investment Properties, una compañía independiente de bienes raíces residenciales que presta servicios en Blowing Rock, Boone y áreas aledañas en la región de High Country en Carolina del Norte. Esta adquisición marca el ingreso de Allen Tate, con sede en Charlotte, a la región de High Country. Tate, la compañía de bienes raíces más grande de las Carolinas, tiene 46 oficinas en las regiones de Charlotte y Research Triangle en Carolina del Norte y en el norte de Carolina del Sur.

Fundada en 2005, Blowing Rock Investment Properties lidera el mercado de casas de vacaciones, propiedades para jubilados, residencias principales, inmuebles comerciales y de inversión. Liderada por Scott MacIntosh, presidente y jefe de corredores, la compañía tiene más de veinte agentes con experiencia que prestan servicios a clientes en Blowing Rock, Boone, West Jefferson, Banner Elk, Linville, Beach Mountain, Sugar Mountain y Lenoir, Carolina del Norte.

"El mercado de High Country siempre fue el ideal para Allen Tate. Hace muchos años que vemos a esta compañía tan especial crecer de la manera correcta y nos llena de entusiasmo que Blowing Rock Investment Properties se sume a Allen Tate Realtors. Aportaremos las herramientas y los recursos para que sus agentes se distingan y mostraremos los listados únicos de sus clientes en los mercados local, regional, nacional y de inversión", señaló Pat Riley, presidente y director ejecutivo de Allen Tate Companies.

"Debemos nuestro éxito a nuestros increíbles agentes, quienes brindan un servicio excelente a nuestros clientes y nos llevaron hasta este momento", dijo MacIntosh. "También estoy sumamente agradecido de las relaciones profesionales que forjé con Pat Riley y Allen Tate a lo largo de los años. Gracias a ellos llegué a la red Leading Real Estate Companies of the World® y ellos me mostraron el camino para que alcance mis objetivos".

En septiembre de 2018, Allen Tate Realtors se asoció con Howard Hanna, la tercera compañía de bienes raíces más grande de los Estados Unidos y la número uno en ventas de casas en Pennsylvania, Ohio y Nueva York. Esta asociación creó la compañía privada de bienes raíces número uno del país, con más de 11,000 agentes y empleados en más de 300 oficinas en 9 estados. También le dio a Allen Tate Realtors un considerable impulso y escala en el competitivo sector inmobiliario y la oportunidad de crecer a través de adquisiciones.

"Nos pone muy contentos darles la bienvenida a Scott MacIntosh y a los agentes de Blowing Rock Investment Properties a Allen Tate y a la familia de compañías Howard Hanna", dijo Howard W. "Hoby" Hanna, IV, presidente de Howard Hanna Real Estate. "Parte de nuestra estrategia en la empresa conjunta con Allen Tate es hacer que la empresa crezca a través de fusiones, adquisiciones y franquicias en las Carolinas y en el sudeste del país, tal como lo hicimos en las regiones del Medio Oeste y del Atlántico Medio. Nuestra gran fortaleza financiera y enfoque proactivo en el crecimiento continuo nos mantendrá en una posición sólida para el éxito combinado".

Howard Hanna Real Estate Services, Allen Tate Realtors y Blowing Rock Investment Properties son miembros de Leading Real Estate Companies of the World®, la red más importante en el mundo de los bienes raíces.

Visite www.howardhanna.com, www.facebook.com/howardhanna o allentate.com para obtener más información.

Acerca de Howard Hanna

Howard Hanna Real Estate Services es la tercera compañía de bienes raíces más grande de los Estados Unidos, la corredora privada número uno del país y la mayor vendedora de casas en Pennsylvania, Ohio, Nueva York y las Carolinas. Esta empresa familiar de bienes raíces operada por sus dueños se especializa en servicios de corretaje para propiedades comerciales y residenciales, hipotecas, seguro de cierre y título, desarrollo de terrenos, tasaciones, seguros inmobiliarios y contra accidentes y riesgos diversos, traslado corporativo y administración de propiedades. En 2018, Howard Hanna se asoció con Allen Tate Companies, la 14a compañía de bienes raíces más grande del país. La compañía combinada tiene más de 300 oficinas en PA, OH, NY, VA, MI, WV, MD, NC y SC, con más de 11,000 asociados de ventas y empleados guiados por un espíritu de integridad en todos los aspectos del proceso de bienes raíces.

