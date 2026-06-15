Allora Labs et Pairpoint by Vodafone développeront une couche d'intelligence prédictive dédiée à l'économie des objets

NEW YORK, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'heure où l'IA passe rapidement des tableaux de bord aux systèmes décisionnels, un nouveau partenariat entre Allora Network et Pairpoint by Vodafone donne un aperçu de ce à quoi ressemblera le prochain chapitre des infrastructures d'entreprise : des systèmes capables d'anticiper.

Allora Labs and Pairpoint by Vodafone to Build a Predictive Intelligence Layer for the Economy of Things.

Pairpoint, la startup spécialisée dans l'économie des objets et soutenue par Vodafone et Sumitomo Corporation, développe une plateforme mondiale sur laquelle les machines, les véhicules et les appareils peuvent s'identifier, effectuer des transactions de manière autonome et se coordonner sans intervention humaine.

Allora, un réseau d'IA, apporte la couche manquante dont ces systèmes ont besoin pour fonctionner à grande échelle : des informations évaluées en continu et axées sur les prévisions.

Ensemble, ces entreprises intègrent Allora en tant que couche d'intelligence qui alimente un large éventail de cas d'utilisation de l'IoT chez Pairpoint et Vodafone. Le premier d'entre eux est une démonstration de faisabilité visant à optimiser la recharge des véhicules électriques, qui intègre une intelligence prédictive directement au sein des systèmes de routage et de recharge, allant ainsi au-delà des données statiques pour s'orienter vers des décisions prises avec prévoyance.

Des appareils connectés à des systèmes de réflexion

« Depuis des années, l'IoT excelle à nous indiquer ce qui se passe », déclare David Palmer, directeur des produits chez Pairpoint. « Mais à mesure que les systèmes deviennent autonomes, cela ne suffit plus. Les machines doivent être capables d'indiquer ce qui se passera lorsqu'elles traitent des données, effectuent une transaction ou affectent des ressources. »

Dans le domaine de la recharge des véhicules électriques, cette distinction est importante. Une borne de recharge qui semble disponible à l'instant T peut se retrouver occupée au moment où le conducteur arrive. Les prix peuvent monter en flèche. La consommation d'énergie varie en fonction de l'itinéraire, des conditions météorologiques et du trafic. Les systèmes statiques ont du mal à s'adapter, car le monde ne reste pas immobile.

C'est là qu'Allora entre en scène.

« Allora ne se contente pas d'un seul modèle qui émet des hypothèses », explique Nick Emmons, CEO d'Allora Labs. « Il s'agit d'un réseau au sein duquel de nombreux modèles d'apprentissage automatique rivalisent et collaborent sur les mêmes cibles de prédiction, et où leurs résultats sont évalués et synthétisés en continu. Le système apprend quels modèles fonctionnent le mieux en fonction des conditions. »

Le résultat : une intelligence qui est mesurée, contextualisée et adaptative. Un élément essentiel pour les entreprises dans un monde en constante évolution.

Pourquoi choisir la recharge des véhicules électriques comme premier cas de figure ?

La recharge des véhicules électriques se situe à la croisée des chemins entre les infrastructures, l'économie et l'incertitude. Ces décisions ont une incidence sur les délais, les coûts, la fiabilité et la confiance des utilisateurs. Cela en fait donc un environnement idéal pour vérifier si l'IA décentralisée peut surpasser les approches traditionnelles.

Dans le cadre de cette intégration, le système de routage de Pairpoint interroge Allora Topics au moment de la prise de décision afin de prévoir :

la consommation d'énergie et l'état de charge à l'arrivée

les probabilités de disponibilité des bornes de recharge à l'heure d'arrivée prévue

les prix de recharge prévus pendant les créneaux horaires d'arrivée

Ces prévisions sont ensuite utilisées par le planificateur pour recommander des itinéraires et des arrêts de recharge optimisés en termes de temps ou de coût, tout en tenant compte des aléas.

« Il s'agit de transformer les infrastructures existantes en systèmes plus fluides, plus intelligents et plus conviviaux », déclare Palmer.

Une nouvelle opportunité pour les développeurs en apprentissage automatique

Au-delà des applications dans le domaine des véhicules électriques, l'intégration d'Allora à la pile IA de Pairpoint offre à une nouvelle plateforme de déploiement pour les modèles d'apprentissage automatique.

Le réseau Allora met ces problèmes de prévision d'entreprise à la disposition d'une communauté mondiale d'ingénieurs en apprentissage automatique. Les développeurs de modèles peuvent contribuer directement à des thèmes qui alimentent des infrastructures réelles, se mesurer à d'autres sur des données en temps réel avec des indicateurs de performance clairs, et voir leurs modèles influencer des décisions concrètes.

« Pour la plupart des chercheurs en apprentissage automatique, le travail s'arrête aux tests de performance », explique Emmons. « Ici, les tests de performance sont une réalité. Les modèles sont évalués en continu, dans des conditions variables, et les meilleurs se taillent une place dans la production. »

Cela crée un nouveau système d'incitations :

de vraies données d'entreprise, pas des tâches synthétiques

des indicateurs de performance transparents

un déploiement sur les systèmes de production

des avantages économiques liés à l'utilité réelle

« C'est ça, l'infrastructure », poursuit Emmons.

L'intelligence en tant qu'infrastructure

Pour Pairpoint, les implications vont bien au-delà de la recharge des véhicules électriques. Cette même couche d'intelligence prédictive peut être appliquée aux flottes, à la logistique, aux chaînes d'approvisionnement et aux villes intelligentes, partout où des machines doivent se coordonner dans un contexte d'incertitude.

« Ce qui nous passionne, c'est la convergence », déclare Palmer. « L'IoT relie le monde physique. La blockchain nous apporte confiance et sécurité des règlements. L'IA décentralisée confère aux systèmes une grande capacité d'adaptation. Vous obtenez ainsi une infrastructure autonome capable de s'adapter réellement. »

Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur des systèmes autonomes, des partenariats tels que celui entre Allora et Pairpoint laissent entrevoir une évolution dans la manière dont l'IA est conçue et déployée : non plus comme une boîte noire détenue par un seul fournisseur, mais comme une couche compétitive et en constante amélioration, partagée au sein de l'écosystème.

Pour les développeurs en apprentissage automatique, c'est une invitation à passer de la phase d'expérimentation à celle de l'impact.

À propos de Pairpoint by Vodafone

Pairpoint est la coentreprise de l'économie des objets (EoT) créée par le groupe Vodafone et Sumitomo Corporation. La société a été créée pour permettre l'identification, la connectivité et l'exécution de transactions de manière autonome entre machines à l'échelle mondiale.

S'appuyant sur la vaste couverture IoT de Vodafone et sur ses capacités en matière d'identité numérique sécurisée, la plateforme de Pairpoint permet aux appareils, véhicules, capteurs et machines de se coordonner, d'effectuer des transactions et de prendre des décisions sans intervention humaine.

Grâce à une infrastructure back-end basée sur la blockchain et à la prise en charge native pour des règlements décentralisés, Pairpoint est en mesure d'ouvrir la voie à de nouvelles catégories de services basés sur l'utilisation dans les domaines de la mobilité, de la logistique, de l'énergie et des infrastructures connectées.

À propos d'Allora Network

Allora Network est un réseau décentralisé d'inférence IA qui s'appuie sur une communauté mondiale de modèles d'apprentissage automatique pour générer en temps réel des prévisions extrêmement précises et adaptées au contexte.

S'appuyant sur un système modulaire et thématique, Allora coordonne des modèles concurrents dans le cadre de tâches de prédiction communes et évalue en permanence leurs performances en conditions réelles, en synthétisant les résultats pour obtenir un signal agrégé hautement fiable.

En considérant l'inférence comme un processus ouvert, concurrentiel et adapté aux enjeux économiques, Allora permet de développer des services d'IA en constante amélioration, pouvant être intégrés directement dans les systèmes opérationnels, et qui prennent en charge des cas d'utilisation allant de l'optimisation de la recharge des véhicules électriques à la prise de décision autonome dans l'IoT.

Contact avec les médias :

Phi Tran | Vice-président du marketing, Allora Labs

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