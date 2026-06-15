Allora Labs und Pairpoint by Vodafone entwickeln für die Economy of Things eine Ebene für prädiktive Intelligenz

NEW YORK, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- In einer Phase, in der KI rasch von Dashboards in Entscheidungssysteme vordringt, bietet eine neue Partnerschaft zwischen Allora Network und Pairpoint by Vodafone einen Einblick, wie die nächste Phase der Unternehmensinfrastruktur aussehen wird: Systeme, die vorausschauend handeln.

Allora Labs and Pairpoint by Vodafone to Build a Predictive Intelligence Layer for the Economy of Things.

Pairpoint, das von Vodafone und Sumitomo Corporation unterstützte Unternehmen im Bereich Economy of Things, baut eine globale Plattform auf, auf der Maschinen, Fahrzeuge und Geräte sich selbst identifizieren, eigenständig Transaktionen durchführen und sich ohne menschliches Zutun koordinieren können.

Allora, ein KI-Netzwerk, liefert die fehlende Ebene, die diese Systeme benötigen, um skalierbar zu arbeiten: kontinuierlich bewertete, prognosegestützte Intelligenz.

Gemeinsam integrieren die Unternehmen Allora als Intelligenzebene, die zahlreiche IoT-Anwendungsfälle von Pairpoint und Vodafone unterstützt – der erste davon ist ein Machbarkeitsnachweis zur Optimierung des Ladens von Elektrofahrzeugen, bei dem prädiktive Intelligenz direkt in Routing- und Ladesysteme eingebettet wird, weg von statischen Daten und hin zu vorausschauenden Entscheidungen.

Von vernetzten Geräten zu denkenden Systemen

„Seit Jahren liefert uns das IoT sehr gute Informationen darüber, was gerade passiert", sagte David Palmer, Produktvorstand bei Pairpoint. „Doch da Systeme immer autonomer werden, reicht das nicht mehr aus. Maschinen müssen abschätzen können, was passieren wird, wenn sie ankommen, Transaktionen durchführen oder Ressourcen binden."

Im Zusammenhang mit dem Laden von Elektrofahrzeugen ist diese Unterscheidung von Bedeutung. Eine Ladestation, die derzeit verfügbar erscheint, kann bereits belegt sein, wenn ein Fahrer dort ankommt. Die Preise können sprunghaft ansteigen. Der Energieverbrauch hängt von der Strecke, dem Wetter und dem Verkehr ab. Statische Systeme haben es schwer, weil die Welt nicht stillsteht.

Und hier kommt Allora ins Spiel.

„Allora ist kein einzelnes Modell, das Vermutungen anstellt", erklärte Nick Emmons, Geschäftsführer von Allora Labs. „Es handelt sich um ein Netzwerk, in dem zahlreiche Modelle des maschinellen Lernens bei denselben Vorhersagezielen miteinander konkurrieren und zusammenarbeiten, wobei ihre Ergebnisse kontinuierlich bewertet und zusammengeführt werden. Das System lernt, welche Modelle unter welchen Bedingungen am besten funktionieren."

Das Ergebnis ist eine Intelligenz, die messbar, kontextbezogen und anpassungsfähig ist. Entscheidend für Unternehmen in einer sich schnell verändernden, dynamischen Welt.

Warum das Laden von Elektrofahrzeugen als erster Nachweis dient

Das Aufladen von Elektrofahrzeugen liegt an der Schnittstelle von Infrastruktur, Wirtschaftlichkeit und Unsicherheit. Entscheidungen wirken sich auf Zeit, Kosten, Zuverlässigkeit und das Vertrauen der Nutzer aus. Das macht es zu einer idealen Umgebung, um zu testen, ob dezentrale KI herkömmliche Ansätze übertreffen kann.

Bei dieser Integration fragt das Routing-System von Pairpoint zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung die Allora Topics ab, um Folgendes zu prognostizieren:

Energieverbrauch und Ladezustand bei Ankunft

Wahrscheinlichkeit der Verfügbarkeit von Ladestationen zum voraussichtlichen Ankunftszeitpunkt (ETA)

Voraussichtliche Ladetarife innerhalb der Ankunftszeitfenster

Anhand dieser Prognosen empfiehlt der Planer dann zeit- oder kostenoptimierte Routen und Ladestopps, wobei er Unsicherheiten berücksichtigt.

„Es geht darum, bestehende Infrastruktur in reibungslosere, intelligentere und nutzerfreundlichere Systeme umzuwandeln," sagte Palmer.

Eine neue Chance für Entwickler im Bereich des maschinellen Lernens

Über den Anwendungsfall für das Aufladen von Elektrofahrzeugen hinaus schafft die Integration von Allora in den KI-Stack von Pairpoint eine neue Einsatzmöglichkeit für Modelle des maschinellen Lernens.

Das Allora Network macht diese Prognoseprobleme aus dem Unternehmensbereich einer weltweiten Gemeinschaft von ML-Ingenieuren zugänglich. Modellentwickler können direkt zu Topics beitragen, die reale Infrastruktur unterstützen, mit ihren Modellen anhand von Live-Daten und klaren Erfolgskennzahlen konkurrieren und sehen, wie ihre Modelle Entscheidungen in der Praxis beeinflussen.

„Für die meisten ML-Forscher endet ihre Arbeit mit einem Benchmark", sagte Emmons. „Hier ist der Benchmark die Realität. Die Modelle werden unter wechselnden Bedingungen kontinuierlich bewertet, und die besten schaffen es in den Produktivbetrieb."

Dadurch entsteht eine neue Anreizstruktur:

Echte Unternehmensdaten statt synthetischer Aufgaben

Transparente Leistungskennzahlen

Bereitstellung in Live-Systemen

Wirtschaftliche Belohnungen, die an den tatsächlichen Nutzen geknüpft sind

„Es ist Infrastruktur", fügte Emmons hinzu.

Intelligenz als Infrastruktur

Für Pairpoint reichen die Auswirkungen weit über das Laden von Elektrofahrzeugen hinaus. Dieselbe Ebene für prädiktive Intelligenz lässt sich auf Fuhrparks, Logistik, Lieferketten und intelligente Städte anwenden, überall dort, wo Maschinen unter Unsicherheit zusammenarbeiten müssen.

„Was uns begeistert, ist die Konvergenz", sagte Palmer. „Das Internet der Dinge verbindet die physische Welt. Die Blockchain sorgt für Vertrauen und Abwicklung. Dezentrale KI verleiht Systemen Anpassungsfähigkeit. Zusammen ergibt das eine autonome Infrastruktur, die tatsächlich skalierbar ist."

Da Unternehmen zunehmend auf eigenständig agierende Systeme setzen, deuten Partnerschaften wie die zwischen Allora und Pairpoint auf einen Wandel in der Art und Weise hin, wie KI entwickelt und bereitgestellt wird, nicht als Blackbox im Besitz eines einzelnen Anbieters, sondern als eine kompetitive, sich kontinuierlich verbessernde Ebene, die im gesamten Ökosystem gemeinsam genutzt wird.

Für Entwickler im Bereich des maschinellen Lernens ist dies eine Einladung, von Experimenten zu Wirkung überzugehen.

Informationen zu Pairpoint by Vodafone

Pairpoint ist das Joint Venture von Vodafone Group und Sumitomo Corporation für die Economy of Things (EoT). Gegründet, um autonome Maschine-zu-Maschine-Identifizierung, Konnektivität und Transaktionsabwicklung auf globaler Ebene zu ermöglichen.

Durch die Nutzung von Vodafones umfassender IoT-Präsenz und sicheren Funktionen für digitale Identitäten können sich Geräte, Fahrzeuge, Sensoren und Maschinen über die Plattform von Pairpoint ohne menschliches Zutun koordinieren, Transaktionen durchführen und Entscheidungen treffen.

Dank eines Blockchain-basierten Backends und der nativen Unterstützung für dezentrale Abwicklung ist Pairpoint gut aufgestellt, neue Kategorien nutzungsbasierter Dienste in den Bereichen Mobilität, Logistik, Energie und vernetzte Infrastruktur zu erschließen.

Informationen zum Allora Network

Allora Network ist ein dezentrales KI-Inferenznetzwerk, das ein weltweit verteiltes Netzwerk von Modellen des maschinellen Lernens nutzt, um in Echtzeit hochpräzise, kontextbezogene Vorhersagen zu erstellen.

Allora basiert auf einem modularen, Topic-basierten System und koordiniert konkurrierende Modelle bei gemeinsamen Vorhersageaufgaben. Dabei bewertet es die Leistung kontinuierlich unter realen Bedingungen und fasst die Ergebnisse zu einem aggregierten Signal mit hoher Sicherheit zusammen.

Indem Allora Inferenz als offenen, wettbewerbsorientierten und wirtschaftlich abgestimmten Prozess behandelt, entstehen immer leistungsfähigere KI-Dienste, die direkt in betriebliche Systeme eingebettet werden können und Anwendungsfälle von der Optimierung des Ladens von Elektrofahrzeugen bis hin zu autonomer IoT-Entscheidungsfindung unterstützen.

Medienkontakt:

Phi Tran | Bereichsleitung Marketing, Allora Labs

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