Allora LabsとPairpoint by Vodafone、「モノの経済」向けの予測インテリジェンス層を構築へ

ニューヨーク, 2026年6月15日 /PRNewswire/ -- AIの活用がダッシュボードから意思決定システムへと急速に移行する中、Allora NetworkとPairpoint by Vodafoneによる新たな提携は、企業インフラの次なる段階がどのようなものかを垣間見せています。すなわち、先を見越すシステムです。

VodafoneとSumitomo Corporationが出資し、「モノの経済（Economy of Things）」を手がけるベンチャー企業Pairpointは、機械、車両、デバイスが自らを識別し、自律的に取引を行い、人の介入なしに連携できるグローバルプラットフォームを構築しています。

Allora Labs and Pairpoint by Vodafone to Build a Predictive Intelligence Layer for the Economy of Things.

AIネットワークであるAlloraは、こうしたシステムが大規模に稼働するために必要でありながら、これまで欠けていた層、すなわち、継続的な評価を受ける予測主導型インテリジェンスを提供しています。

両社は共同で、PairpointおよびVodafoneの幅広いIoTユースケースを支えるインテリジェンス層としてAlloraを統合しています。その第一弾は、EV充電最適化の概念実証（PoC）です。この概念実証では、予測インテリジェンスをルーティングおよび充電システムに直接組み込み、静的データにとどまらず、先を見越した意思決定へと移行します。

接続されたデバイスから思考するシステムへ

「IoTは長年にわたり、何が起きているかを伝えることに非常に長けていました」と、Pairpointの最高製品責任者であるDavid Palmer氏は述べました。「しかし、システムが自律化するにつれ、それだけではもはや十分ではありません。機械は、自らが到着するとき、取引を行うとき、またはリソースを割り当てるときにこれから何が起きるかを推論する必要があります。」

EV充電では、この違いが重要です。現在は利用可能に見える充電器でも、ドライバーが到着した時点では使用中になっている可能性があります。価格が急騰することもあります。エネルギー消費量は、走行ルート、天候、交通状況によって異なります。世界は絶えず変化するため、静的なシステムでは対応が困難です。

そこで登場するのがAlloraです。

Allora LabsのCEOであるNick Emmons氏は、次のように説明しました。「Alloraは、推測を行う単一のモデルではありません。これは、多数の機械学習モデルが同じ予測対象について競い合い、協働するネットワークであり、その出力は継続的に評価・統合されます。このシステムは、どの条件下でどのモデルが最も優れた性能を発揮するかを学習します。」

その結果得られるのは、定量的に評価され、文脈を踏まえ、適応性を備えたインテリジェンスです。急速に変化する世界において、これは企業にとって極めて重要です。

最初の実証対象にEV充電を選ぶ理由

EV充電は、インフラ、経済的要因、不確実性が交差する領域です。こうした意思決定は、所要時間、コスト、信頼性、ユーザーの信頼に影響します。そのため、分散型AIが従来の手法を上回る成果を上げられるかどうかを検証するのに理想的な環境です。

この統合では、Pairpointのルーティングシステムが意思決定時にAllora Topicsに問い合わせ、以下を予測します。

エネルギー消費量および到着時の充電状態

到着予定時刻に充電器を利用できる確率

到着予定時間帯における予想充電料金

プランナーは、これらの予測を用いて、不確実性を考慮しながら、所要時間またはコストを最適化するルートと充電地点を推奨します。

「これは、既存のインフラを、より円滑に機能し、よりインテリジェントで使いやすいシステムへと変える取り組みです」とPalmer氏は述べました。

機械学習モデル開発者にとっての新たな機会

EVのユースケースにとどまらず、PairpointのAIスタックにAlloraを追加することで、機械学習モデルの新たな展開先が生まれます。

Allora Networkは、こうした企業向けの予測課題を世界中の機械学習エンジニアのコミュニティに開放します。モデル開発者は、実際のインフラを支えるTopicsに直接貢献し、明確な成功指標のもとで実稼働データを用いて競い合い、自身のモデルが現実世界の意思決定に影響を与える様子を確認できます。

Emmons氏は、次のように述べました。「ほとんどの機械学習研究者にとって、取り組みはベンチマークで終わります。ここでは、ベンチマークはまさに現実です。モデルは、変化する条件下で継続的に評価され、最も優れたモデルが本番運用に採用されます。」

これにより、次のような新たなインセンティブ構造が生まれます。

合成タスクではなく、実際の企業データ

透明性の高い性能指標

稼働中のシステムへの導入

実際の有用性に連動した経済的報酬

「これはインフラです」とEmmons氏は付け加えました。

インフラとしてのインテリジェンス

Pairpointにとって、その影響はEV充電の枠をはるかに超えています。同じ予測インテリジェンス層は、車両群、物流、サプライチェーン、スマートシティをはじめ、機械が不確実性のもとで連携する必要があるあらゆる場面に適用できます。

Palmer氏は、次のように述べました。「私たちが期待を寄せているのは、この融合です。IoTは現実世界をつなぎます。ブロックチェーンは、信頼と決済をもたらします。分散型AIは、システムに適応性を与えます。これらを組み合わせることで、実際に大規模展開できる自律型インフラが実現します。」

企業が自律的に動作するシステムへの依存を強める中、Allora×Pairpointのような提携は、AIを、単一のベンダーが所有するブラックボックスとしてではなく、エコシステム全体で共有される、競争的で継続的に改善される層として構築・導入する方向への変化を示唆しています。

機械学習モデル開発者にとって、これは実験段階から、実社会に影響をもたらす段階へと進むよう促すものです。

Pairpoint by Vodafoneについて

Pairpointは、Vodafone GroupとSumitomo Corporationによる「モノの経済（Economy of Things、EoT）」の合弁会社です。世界規模で機械間の自律的な識別、接続、取引実行を可能にするために設立されました。

Vodafoneが広範に展開するIoT基盤と安全なデジタルID機能を活用するPairpointのプラットフォームにより、デバイス、車両、センサー、機械は、人の介入なしに連携し、取引を行い、意思決定を下すことができます。

ブロックチェーン対応のバックエンドを備え、分散型決済を標準でサポートするPairpointは、モビリティ、物流、エネルギー、コネクテッドインフラの各分野で、利用量に応じた新たな種類のサービスを実現できる立場にあります。

Allora Networkについて

Allora Networkは、世界中に分散する機械学習モデルのコミュニティを活用し、状況に応じた高精度の予測をリアルタイムで生成する分散型AI推論ネットワークです。

モジュール式のトピックベースシステムを基盤とするAlloraは、共通の予測タスク上で競合するモデルを調整し、実稼働環境下で性能を継続的に評価し、その出力を統合して信頼度の高い集約シグナルを生成します。

推論を、オープンで競争的かつ経済的インセンティブと整合したプロセスとして扱うことで、Alloraは、運用システムに直接組み込める、継続的に進化するAIサービスを実現し、EV充電の最適化からIoTによる自律的な意思決定まで、さまざまなユースケースを支えます。

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Phi Tran | Allora Labsマーケティング担当VP

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SOURCE Allora Labs