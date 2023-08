ALLOS: FFO CRESCE 27% E MARGEM SOBE 5 P.P.

RIO DE JANEIRO, 14 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina anuncia seus resultados do segundo trimestre de 2023 (2T23).

DESTAQUES DO 2T23

A Aliansce Sonae + brMalls agora é ALLOS. Com as mudanças nas relações de consumo e o foco na experiência do cliente, os shoppings da ALLOS são destinos, que resolvem desafios da vida urbana, inspiram e transformam momentos, atendem com excelência e encantamento, valorizam o ritmo das pessoas e suas prioridades e impulsionam negócios gerando conexões e oportunidades. A nova marca reforça o conceito de preservar e construir novas alianças, conectando as pessoas com o que importa e ampliando o vínculo com clientes, lojistas, parceiros e colaboradores, de forma sustentável e com equilíbrio entre a visão de longo prazo e a busca por resultados.

Receita expande 12,3%. A receita líquida somou R$644 milhões, com crescimento real de 9,1%. A performance dos aluguéis refletiu a captura de sinergias através da expressiva redução de descontos.

SSR atinge 11,5%; Alugueis crescem 11,7%. O indicador Same Store Rent atingiu 11,5% YoY. Esse resultado se aproxima à performance da receita de locação, refletindo a convergência da rentabilização das áreas de renovações e de novas locações.

Vendas crescem 5,4%. As vendas totais alcançaram R$9 bilhões, com crescimento de 5,4% versus o 2T22. Três das cinco regiões geográficas apresentaram expansão de dois dígitos no 1S23 com destaque para o Centro-Oeste, expandindo 12,3%.

EBITDA cresce 14,1% com margem de 73,5%. O positivo desempenho operacional aliado ao controle de custos e despesas impulsionaram o avanço do EBITDA em 14,1%, com margem de 73,5%, melhora de 113 bps versus 2T22.

FFO avança 26,9%; margem sobe 5 p.p.. O excelente resultado do FFO pode ser atribuído ao relevante crescimento do EBITDA combinado à redução das despesas financeiras indexadas à inflação.

Referência em ESG. A Companhia foi aclamada pela Revista Exame com o prêmio Melhores do ESG 2023.

