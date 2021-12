AllowMe amplia efeito rede e base de dispositivos fraudulentos cresce 147% em 2021

O AllowMe consegue analisar o padrão de comportamento dos usuários e assim impedir que fraudes ocorram antes mesmo de o golpista efetivar um cadastro ou tentar roubar a conta da vítima.

Ou seja, quanto maior a base de usuários, maior a possibilidade de analisar dispositivos utilizados por fraudadores e utilizar essas informações para proteger um grupo de clientes. Além disso, os clientes da plataforma não precisam se preocupar com o vazamento de informações para outras empresas que estão no ecossistema, já que o AllowMe faz apenas o gerenciamento desses dados.

Assim, nenhuma empresa contida na rede saberá os dados de outra, mas será beneficiada automaticamente quando o comportamento de um usuário indicar uma fraude.

"O comportamento de um possível golpista que tentou fraudar uma das empresas que fazem parte de nossa rede de usuários será registrado, impedindo que ele tente também o ataque em outros clientes. Nosso efeito rede atua em diversos segmentos do mercado e foi responsável por detectar, em média, 34% das anomalias em relação à própria blocklist de nossos clientes", afirma Gustavo Monteiro, Managing Director do AllowMe.

Os setores que mais foram beneficiados pelo efeito rede do AllowMe foram o de Saúde, com 100% das anomalias detectadas em relação à própria blocklist, o de Investimentos, com 89%, e o de Mobilidade, com 67%.

Crescimento na base de dispositivos

O AllowMe também registrou um aumento considerável em sua base de dispositivos em 2021. Somando dispositivos Web e Mobile, a plataforma atingiu 80 milhões de devices em sua base, o que é fundamental para o desempenho do efeito rede.

A plataforma de proteção de identidades digitais registrou 215 milhões de transações neste ano, alta de 126% na comparação com as 95 milhões de transações registradas em 2020. O aumento também proporcionou que a plataforma evitasse que uma quantidade significativa de dinheiro fosse parar nas mãos de golpistas.

O AllowMe evitou R$ 1.102.704.800.00 de prejuízo com fraudes para seus clientes em 2021, aumento de aproximadamente 89% ante os R$ 581 milhões evitados em 2020.

Sobre o AllowMe

O AllowMe é uma plataforma de proteção a identidades digitais que ajuda empresas a melhorarem seus resultados financeiros de maneira segura e simples. A plataforma do AllowMe valida usuários a partir da análise dos dispositivos e do contexto de uso destes aparelhos para navegação e compra em sites e apps.

