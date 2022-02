AllowMe é co-realizador do Fraud Day 2022, o mais importante evento da América Latina para especialistas de fraudes e pagamentos

"A proteção de identidades digitais está no centro das conversas e deve ser uma iniciativa não apenas da área técnica das empresas, mas principalmente dos líderes de negócios. Investimentos em soluções antifraude são fundamentais para garantir o sucesso das empresas. O Fraud Day é uma iniciativa fundamental para promover a troca de conhecimento sobre o assunto", explica Lívia Soares, do AllowMe.

Durante o Fraud Day, as palestras "O que muda na prevenção à fraude com a evolução do mundo online", com Nádia Amorim, diretora de Riscos, Prevenção a Fraude e Segurança da Informação da Pagseguro; "O que aprendemos com 18 meses de PIX?", com Carlos Neto, CEO da Matera; e "Como o Nubank revolucionou o mercado bancário – e de prevenção", com José Lyra, Senior Manager Business Analytics do Nubank, estão entre os destaques, levando ao público informações e uma visão completa sobre o cenário de fraudes e e-commerce dentro de diversos segmentos da economia brasileira.



"A prevenção à fraude é cada vez mais importante para ajudar os melhores negócios a cresceram de maneira segura e simples. Acreditamos que a nossa análise do contexto do dispositivo é uma peça fundamental para acrescentar às análises estáticas realizadas pelas empresas em seus devidos segmentos", complementa Lívia.



Fraud Day – Informações gerais

Data: 24 de março de 2022

Local: Hotel Unique - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jardim Paulista, São Paulo – SP

Horário: Das 8h às 20h

Ingressos pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/fraud-day-2022/1469923?lang=PT

O evento é presencial e segue todas as medidas de proteção contra o COVID-19 determinadas pela OMS.

Sobre o AllowMe

O AllowMe é uma plataforma de proteção a identidades digitais que ajuda empresas a melhorarem seus resultados financeiros de maneira segura e simples. A plataforma do AllowMe valida usuários a partir da análise dos dispositivos e do contexto de uso destes aparelhos para navegação e compra em sites e apps.

Idealizado por especialistas em proteção de identidades digitais e desenvolvido a partir das tecnologias mais inovadoras disponíveis, o AllowMe conta com a Threat Intelligence da Tempest, maior empresa de cibersegurança do Brasil, para ajudar empresas a avaliarem de forma transparente a saúde dos dados de seus usuários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1748268/1.jpg

FONTE AllowMe

SOURCE AllowMe