AllowMe patrocina e participa de mais uma edição do Fraud Day, principal evento do País dedicado à prevenção à fraude

Empresa vai apresentar estudo que traça diferentes perfis de fraudadores e contará ainda com palestra sobre como a área de prevenção à fraude pode ser encarada como geradora de receitas

SÃO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 17 de maio, o Transamérica Expo Center, em São Paulo, recebe milhares de pessoas para a 4ª edição do Fraud Day, um dos maiores e mais completos eventos criados no Brasil para debater o que há de mais inovador no universo de prevenção a fraudes, principalmente junto a e-commerces e meios de pagamentos digitais. Pelo segundo ano consecutivo, a plataforma de prevenção à fraude e de proteção de identidades digitais AllowMe se junta ao time de patrocinadores.

A empresa apresentará ao público um estudo inédito com diferentes perfis de fraudadores, dos ocasionais aos profissionais, além de seus respectivos focos de atuação e comportamentos. Na ocasião, Pamella Prevedel, head de Product Management, e Diana Herrera, head de Growth do AllowMe, participam ainda de um painel, às 15h, em que discorrem sobre como a área de prevenção à fraude pode ser encarada como geradora de receita para as corporações.

"Por muito tempo, a área de prevenção à fraude era encarada pelas empresas como algo que trazia contenção da receita. Adicionar uma ou mais etapas de verificações para coibir a ação de eventuais fraudadores podia afastar também os bons consumidores. Cada vez mais, no entanto, temos caminhado no sentido oposto. Em um mundo hiperconectado como o que vivemos, não priorizar a área pode trazer sérios prejuízos ao negócio, independentemente da indústria a qual pertencem. Hoje, qualquer empresa que transaciona no mundo digital está potencialmente exposta", afirma Pamella.

Para Diana, a criação de um fluxo de prevenção à fraude customizado é essencial para o sucesso da área. "Enquanto empresa, vivenciamos um aparente paradoxo que consiste em garantir a segurança digital e, ainda, oferecer uma experiência fluida aos usuários finais (clientes dos nossos clientes) , identificando os fraudadores, mas sem punir os consumidores legítimos. Nesse sentido, um fluxo bem desenhado é capaz de não apenas evitar perdas, mas também de trazer receita com a vinda de novos usuários – atraídos, justamente, pelo equilíbrio entre segurança e experiência", reforça.

Idealizado pela Konduto, empresa do grupo Boa Vista, o Fraud Day tem se firmado como um evento no qual o público pode conferir palestras de alguns dos mais renomados especialistas do setor de antifraudes do país. Trata-se de uma oportunidade diferenciada para a troca de experiências e conhecimento, networking e bons negócios. Neste ano, já são mais de 35 palestrantes confirmados, representantes de empresas como Netflix, Kaspersky, Microsoft, Globo, Banco Inter, Natura, Avon, ifood, Banco Central, entre outros.

Sobre as palestrantes AllowMe

Formada em Sistemas de Informação com especialização em Sistemas de Gestão da Qualidade pela Unicamp, Pamella Prevedel possui uma série de certificações internacionais em sua área de atuação. Possui mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia e há nove anos atua na criação de produtos digitais, com passagem em setores como seguros, meios de pagamento, benefícios, mobilidade e, mais recentemente, prevenção à fraude.

Já Diana Herrera é profissional formada em Comércio Exterior pela Universidad del Valle (CO), tendo participado ainda do Programa Talentos Globais da AIESEC. Cursou programas de marketing agile e marketing digital na ESPM. Possui experiência em marketing de performance, gestão de meios de pagamentos e análise de risco em empresas dos segmentos de mobilidade e prevenção à fraude. Há dois anos no AllowMe, tem contribuído para o desenvolvimento de diversas áreas de negócios da empresa, entre as quais a de Inteligência de Mercado e, agora, liderando a área de Growth.

Serviço:

Fraud Day 2023

Data: 17 de maio de 2023 Local: Transamérica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo – SP

Horário: das 8h às 22h

Inscrição e ingressos: https://beta.sympla.com.br/evento/fraud-day-2023/1836827

Mais informações: https://fraudday.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2063877/CardAllowMeFraudDay.jpg

