AllowMe validou 60% das novas contas digitais abertas no Brasil em 2018

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Na 27ª edição do relatório Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária produzido pela Federação Brasileira de Bancos em conjunto com a Delloite, foi apresentado um panorama dos investimentos e tendências em tecnologia para o setor financeiro. Segundo o relatório, foram abertas 2,5 milhões de contas bancárias pelo celular em 2018 (aumento de 56% em relação ao ano anterior). O dado permite afirmar que um total de 60% das contas de banco abertas digitalmente em 2018 (1,5 milhão de contas) foram validadas pelo AllowMe – plataforma de identificação digital desenvolvida pela Tempest Security Intelligence, a maior empresa brasileira de cibersegurança e prevenção a fraudes digitais.

Com foco na proteção da identidade do consumidor final durante toda a sua jornada digital, oferecendo segurança no cadastro e nas transações online, o AllowMe vem se destacando no ambiente digital como uma plataforma completa de proteção da identidade do usuário que não compromete a sua experiência e contribui para uma melhor performance do negócio.

Atualmente o Brasil conta com cerca de 230 milhões de dispositivos mobile. O AllowMe possui cerca de 25 milhões deles em sua base, que vem dobrando ano a ano, distribuída em 95% dos municípios brasileiros. Aliada a essa escala, e aos 20 anos de background em cibersegurança da Tempest, o AllowMe combina inovação tecnológica, um profundo conhecimento sobre transformação digital e uma sólida experiência em prevenção a fraudes para atender às exigências dos mercados mais maduros em segurança digital.

Cliente Tempest desde 2018, o Next é um banco que atua exclusivamente online oferecendo serviços de conta corrente e cartão de crédito, saques, DOCs e TEDs. Segundo seu diretor, Jeferson Honorato, o AllowMe trouxe resultados positivos no que se refere ao número de contas abertas, agilidade no processo de abertura de conta, segurança e prevenção à fraude, auxiliando na redução da taxa de abandono.

"Utilizando o AllowMe no nosso processo de onboarding trouxemos mais um fator de inteligência para a jornada e, principalmente, simplificamos o onboarding para o cliente. A combinação destes fatores permitiu ampliarmos a conversão de Pedidos x Adesão, subindo a performance de 60% para 92%. O sucesso da parceria vem da combinação de uma plataforma robusta e completa com a capacidade da Tempest de entender as necessidades do negócio e na viabilização de caminhos que simplifiquem a jornada do cliente."

O AllowMe já auxiliou na validação de quase 5,3 milhões de endereços através de uma feature baseada em geolocalização segura, com uma taxa de confirmação média de 82%, onde 67% são confirmados em até uma hora; neste ano de 2019, o AllowMe analisou quase 200 milhões de transações de mais de 5 milhões de usuários.

A tecnologia se tornou grande aliada dos negócios e causa de profunda mudança de comportamento dos consumidores, que estão sempre conectados e cada vez mais dispostos a realizar transações virtuais. Números da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) mostram um crescimento de 15% neste mercado no ano de 2018, com um faturamento de R$ 69 bilhões. Os dados expressivos justificam investimentos em plataformas que beneficiem a velocidade da transformação digital, segurança da informação e jornada do cliente, como forma de se manter competitivo e à frente no mercado digital.

Sobre a Tempest:

Fundada em 2000, a Tempest Security Intelligence é a maior empresa brasileira especializada em cibersegurança e prevenção a fraudes digitais.

Com um time de mais de 300 profissionais, a partir de seus escritórios em Recife, São Paulo e Londres, nos últimos dois anos a Tempest ajudou a proteger cerca de 350 empresas de grande porte, 50% delas do mercado financeiro.

Pesquisando e criando novas soluções de proteção digital, a Tempest alia expertise técnica, sólida metodologia e alta tecnologia para entregar um portfólio com mais de 70 soluções, envolvendo Consultorias, Digital Identity, Managed Security Services e Integração.

