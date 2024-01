Allseated entre dans une nouvelle ère sous le nom de Prismm et lance une nouvelle plateforme technologique innovante

La société change d'image de marque et renforce son portefeuille unique de conception spatiale en 3D et de planification d'événements avec sa toute nouvelle plateforme Prismm

SAN FRANCISCO, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Allseated, une technologie de conception spatiale SaaS (logiciel en tant que service), a révélé sa nouvelle identité d'entreprise, Prismm, et sa nouvelle plateforme Prismm unifiée. Le changement d'image de marque et la nouvelle catégorie de produits de l'entreprise représentent une étape importante dans son développement, et témoignent de son engagement à promouvoir l'innovation et l'expansion en mettant l'accent sur le dépassement des attentes de ses clients.

The Prismm Platform - the all-new, first-of-its-kind portfolio of 3D spatial design and event planning technology, launched by Prismm

Allseated a été lancée en 2014 pour révolutionner la gestion collaborative des événements centrée sur la planification et les plans de salle. Avec un financement total de 40 millions de dollars, dix années de croissance et d'innovation et 500 000 événements, Allseated a élargi ses services à la construction en quelques minutes de plans dynamiques d'espaces réels en 3D. La plateforme Prismm propulse les capacités 3D dynamiques au niveau supérieur – à savoir la conception et la gestion de l'espace en 3D.

Les professionnels de l'industrie mondiale des événements et des espaces de réception peuvent désormais intégrer de manière transparente des services cloud dans leurs processus de travail. Ces services peuvent soutenir une variété de tâches telles que la présentation, la vente, la planification et la conception d'espaces et d'événements. Complétée par la refonte de l'identité de la marque, la toute nouvelle plateforme Prismm établit un standard d'excellence dans son secteur en combinant la visite et la vente virtuelles avec la conception et la gestion d'événements.

Grâce à une technologie de pointe, Prismm permet aux utilisateurs de créer des parcours virtuels personnalisés dans un espace physique, animés par des mises en page et des expériences 3D dynamiques, le tout en seulement quelques minutes. Il permet aux professionnels des espaces de réception et de l'événementiel issus de différents départements et disciplines de travailler en collaboration en temps réel, et leur permet de fournir aux clients une vision globale de leurs projets à un seul endroit.

Une nouvelle vision pour l'avenir

Prismm propose une suite technologique basée sur le cloud qui utilise la technologie de conception spatiale en 3D – la première du genre à donner vie aux espaces de réception. Les jumeaux numériques dynamiques et la modélisation photoréaliste de la plateforme permettent des visites virtuelles autoguidées et assistées, qui offrent la possibilité aux prospects et aux clients d'accéder aux espaces de réception n'importe où et à tout moment via le site Web intégré et d'engager les marques par le biais d'expériences riches, interactives et mémorables.

Les équipes peuvent désormais utiliser des outils de collaboration virtuelle pour se connecter en temps réel dans un espace virtuel. La plateforme permet aux membres de l'équipe de collaborer, de créer leur vision, de fournir des notes de conception et des commentaires, et de sauvegarder chaque détail à échelle réelle dans un canevas partageable faisant office de source unique de vérité (SSOT). Il permet également aux équipes de vente de rationaliser leur processus de qualification des prospects, permettant aux organisateurs de conclure rapidement des transactions et de consacrer plus de temps aux prospects à forte valeur ajoutée. La plateforme raccourcit les cycles de vente, augmente les taux de conversion et réduit les coûts, tout en soutenant les objectifs de durabilité de l'entreprise.

Voici les principales caractéristiques de la plateforme :

La virtualisation . Qu'il s'agisse d'améliorer la visite des clients sur site ou de s'affranchir de la planification et des inspections laborieuses, les jumeaux numériques dynamiques peuvent être configurés pour présenter de multiples aménagements pour des expériences différentes dans des espaces variés, n'importe où, sur place ou à distance. Les équipes chargées des recettes peuvent ajouter des photos des espaces conçus, des plans d'étage en 2D et d'autres documents à un catalogue virtuel, enrichissant ainsi l'expérience de visite autoguidée de leurs jumeaux numériques. De riches médias peuvent être insérés dans n'importe quelle expérience, y compris des éléments de marque comme un logo ou une vidéo promotionnelle, directement dans la mise en page dynamique.

. Qu'il s'agisse d'améliorer la visite des clients sur site ou de s'affranchir de la planification et des inspections laborieuses, les jumeaux numériques dynamiques peuvent être configurés pour présenter de multiples aménagements pour des expériences différentes dans des espaces variés, n'importe où, sur place ou à distance. Les équipes chargées des recettes peuvent ajouter des photos des espaces conçus, des plans d'étage en 2D et d'autres documents à un catalogue virtuel, enrichissant ainsi l'expérience de visite autoguidée de leurs jumeaux numériques. De riches médias peuvent être insérés dans n'importe quelle expérience, y compris des éléments de marque comme un logo ou une vidéo promotionnelle, directement dans la mise en page dynamique. La collaboration . Les jumeaux numériques facilitent la collaboration à l'aide de liens personnalisés. Ces liens permettent à de multiples collaborateurs d'apporter leurs idées et de les voir se répandre de manière spectaculaire. Ces idées peuvent être aisément partagées avec l'ensemble de l'équipe par le biais de vidéoconférences sur place, ou de manière asynchrone. De plus, les planificateurs peuvent tirer parti des pouvoirs du jumeau numérique pour améliorer leur processus de planification. Le nouveau tableau de bord de la plateforme facilite la gestion de toutes les expériences et événements à venir, grâce à une sélection complète et flexible de collections et d'actifs de mise en page.

. Les jumeaux numériques facilitent la collaboration à l'aide de liens personnalisés. Ces liens permettent à de multiples collaborateurs d'apporter leurs idées et de les voir se répandre de manière spectaculaire. Ces idées peuvent être aisément partagées avec l'ensemble de l'équipe par le biais de vidéoconférences sur place, ou de manière asynchrone. De plus, les planificateurs peuvent tirer parti des pouvoirs du jumeau numérique pour améliorer leur processus de planification. Le nouveau tableau de bord de la plateforme facilite la gestion de toutes les expériences et événements à venir, grâce à une sélection complète et flexible de collections et d'actifs de mise en page. L'analyse et les mesures. Les sites et les fournisseurs peuvent obtenir des informations précieuses à partir du catalogue virtuel hébergeant les jumeaux numériques et les modèles 3D, y compris des données d'engagement telles que le nombre de vues et de clics. Les équipes commerciales peuvent utiliser ces données pour optimiser les points clés de leurs visites guidées, et l'équipe marketing peut mesurer l'efficacité de ses campagnes dans la conduite et la conversion du trafic.

Yaron Lipshitz, directeur général de Prismm, a déclaré que « nous nous trouvons à un moment charnière en tant qu'entreprise et en tant qu'industrie. Au vu des défis monumentaux auxquels le secteur de l'événementiel a été confronté dans le monde entier au cours des dernières années, nous avons redéfini la plateforme Prismm pour donner vie aux expériences quel que soit l'endroit où elles ont lieu. Notre technologie moderne transforme efficacement les composantes disparates des ventes, du marketing et des opérations de la gestion des espaces et des événements en une expérience client aussi captivante que complète. »

« Dans un monde où les choix des clients sont innombrables, votre occasion d'impressionner un client avec le potentiel d'un espace peut être fugace. Si l'expérience n'est pas à la hauteur, vous risquez de perdre des opportunités d'affaires », a ajouté M. Lipshitz. « Dans un environnement hautement concurrentiel, il est impératif d'exploiter la puissance de la technologie pour améliorer les résultats et se différencier de la concurrence. »

Nouvelle année, nouvelle identité

Avec sa nouvelle plateforme, Prismm a également revu son identité de marque. La nouvelle approche visuelle de l'entreprise reflète sa nature pionnière et sa recherche perpétuelle de l'excellence dans un paysage spatial et événementiel en constante évolution. Cette nouvelle image de marque englobe les principes fondamentaux de l'entreprise à travers un design contemporain qui fait écho à sa vision, sa mission et ses valeurs futures. Ce renouveau témoigne de l'engagement de Prismm envers l'innovation, ainsi que de son dévouement indéfectible à offrir à ses clients des expériences extraordinaires.

« Dans un monde des affaires en constante évolution, l'adaptabilité est la clé d'un succès durable. Nous ne changeons pas seulement notre image, nous évoluons et nous nous alignons sur les besoins dynamiques de nos clients et les tendances d'un marché en rapide évolution. La décision de changer d'image de marque repose sur une compréhension profonde de notre identité, de nos forces et de la valeur unique que nous apportons. Nous sommes enthousiastes concernant l'avenir de Prismm », a conclu M. Lipshitz.

Pour plus d'informations sur Prismm, rendez-vous sur www.prismm.com .

À propos de Prismm

Prismm est un leader mondial et le premier fournisseur de technologie de conception spatiale avec une clientèle comprenant plus de 5 000 organisations. Sa plateforme innovante vise à révolutionner la façon dont les individus se connectent et collaborent au sein d'environnements et d'expériences virtuels. En permettant aux professionnels de planifier, de concevoir et de visualiser des espaces en harmonie avec leurs clients, Prismm change la donne pour les experts en matière de planification et d'espaces de réception et redéfinit leur façon de commercialiser et de vendre auprès d'un public international.

