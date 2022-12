ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS RENFORCE SON ÉQUIPE AU ROYAUME-UNI EN RECRUTANT UNE NOUVELLE RESPONSABLE DES VENTES INSTITUTIONNELLES

LONDRES, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments (Allspring), un gestionnaire d'actifs indépendant avec 463 milliards de dollars US d'actifs sous gestion*, a annoncé aujourd'hui la nomination de Catherine McLaughlin au poste de responsable des ventes institutionnelles pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

Mme McLaughlin rejoint Allspring après avoir travaillé pendant plus de 20 ans pour des gestionnaires d'actifs internationaux, où elle a dirigé le développement commercial et la stratégie de vente en Europe. Elle sera chargée de développer l'activité de distribution institutionnelle d'Allspring et de gérer un portefeuille croissant de clients.

Avant de rejoindre Allspring, Catherine McLaughlin a travaillé comme directrice des ventes institutionnelles au Royaume-Uni chez Allianz Global Investors. Avant cela, elle a travaillé chez State Street Global Advisors, Aon Hewitt et Irish Life Investment Managers. Mme McLaughlin a également été chargée de cours auprès d'étudiants en licence de commerce à l'université Strathmore de Nairobi, au Kenya. Elle milite en faveur de l'inclusion et de la diversité et est membre du groupe de travail « Returners » du Diversity Project.

Mme McLaughlin a déclaré : « Je suis très heureuse de rejoindre Allspring Global Investments à un moment aussi important de l'évolution de la société Allspring. J'ai hâte de travailler aux côtés d'une équipe expérimentée et diversifiée de professionnels de l'investissement et de contribuer à l'avenir de l'activité institutionnelle de la société ».

Andy Sowerby, responsable de la distribution et des clients internationaux chez Allspring, a déclaré : « L'une de nos priorités est de renforcer nos partenariats avec les institutions du Royaume-Uni et d'Irlande, et l'arrivée de Catherine dans l'entreprise est une étape importante à cet égard. Notre objectif est d'aider les investisseurs à obtenir à la fois des rendements financiers et des résultats positifs et nous pensons que l'expertise de Catherine sera extrêmement précieuse à mesure que nous continuerons à développer notre activité ».

Pour en savoir plus sur Allspring et sa mission visant à améliorer l'investissement, consultez le site

www.allspringglobal.com .

À propos d'Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ est une société de gestion d'actifs indépendante avec plus de 463 milliards de dollars US d'actifs sous gestion*, des bureaux dans le monde entier et des équipes d'investissement soutenues par 450 professionnels de l'investissement. Allspring s'engage à investir de manière réfléchie, à planifier de manière ciblée et à inspirer une nouvelle ère d'investissement qui vise à la fois des rendements financiers et des résultats positifs.

* En date du 30 septembre 2022 Les actifs sous gestion comprennent 93 milliards de dollars de Galliard Capital Management, un conseiller en investissement qui ne fait pas partie de la société Allspring (nom commercial/GIPS).

Allspring Global Investments™ (Allspring) est le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs d'Allspring Global Investments Holdings, LLC. Ces sociétés comprennent Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), une société de gestion d'investissements agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, et Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (Allspring Luxembourg), agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Aux fins de la section 21 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act, FSMA), les documents approuvés pour une distribution au Royaume-Uni sont approuvés par Allspring UK.

PAR-1222-00007

© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Tous droits réservés.

SOURCE Allspring Global Investments