ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS STELLT NEUEN VERTRIEBSLEITER FÜR DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER EUROPAS EIN

FRANKFURT, Deutschland, 1. August 2022 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments (Allspring), ein führender unabhängiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 476 Milliarden US-Dollar*, gab heute die Ernennung von Christian Pachtner zum Vertriebsleiter für die deutschsprachigen Länder Europas bekannt.

Christian kommt mit mehr als 27 Jahren Erfahrung bei globalen Vermögensverwaltern zu Allspring, wo er in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Kundenservice und Beraterbeziehungen tätig war. Er wird für die Leitung und den Ausbau des Vermögensverwaltungsgeschäfts von Allspring in den deutschsprachigen Ländern Europas verantwortlich sein.

Bevor er zu Allspring kam, war er als Managing Director und Vorsitzender der Global Consultant Relations Group bei Allianz Global Investors tätig; davor war er Leiter des Client Service North America. Er hat auch für RCM Capital Management, die Dresdner Bank AG und JP Morgan GmbH gearbeitet.

Andy Sowerby, Leiter der International Client Group bei Allspring, erklärte: „Wir erweitern unsere Reichweite in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern Europas mit dem Ziel, unsere Kundenpartnerschaften weiter zu verbessern. Die Ernennung von Christian ist ein wichtiger Schritt für unser Wachstum. Er bringt ein enormes Wissen über die Feinheiten des heutigen Marktes und einen unermüdlichen Fokus auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Investoren mit, und wir freuen uns darauf, ihn bei Allspring begrüßen zu dürfen".

Um mehr über Allspring und unsere Mission, das Investieren zu verbessern, zu erfahren, besuchen Sie bitte:

www.allspringglobal.com .

Informationen zu Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 476 Milliarden US-Dollar*, Niederlassungen auf der ganzen Welt und Anlageteams, die von 450 Anlageexperten unterstützt werden. Allspring hat sich dem durchdachten Investieren, der zielgerichteten Planung und der Inspiration einer neuen Ära des Investierens verschrieben, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse anstrebt.

*Zum 30. Juni 2022 umfasste das AUM 93 Milliarden US-Dollar von Galliard Capital Management, einem Anlageberater, der nicht Teil des Allspring Handelsnamens/GIPS Unternehmens ist.

Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich bei diesen Informationen um eine Marketingmitteilung für professionelle Kunden (oder gleichwertige Kunden). Nicht für den Einzelhandel geeignet.

DIESES MATERIAL IST KEIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG IN IRGENDEINER GERICHTSBARKEIT ODER AN EINE PERSON, IN DER DIES NICHT ERLAUBT ODER UNGESETZLICH IST.

Ihr Kapital kann in Gefahr sein. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Dieser Inhalt wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Ansichten, Meinungen und Annahmen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Informationen enthalten keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Finanzanalyse.

Allspring Global Investments™ (Allspring) ist der Handelsname für die Vermögensverwaltungsgesellschaften von Allspring Global Investments Holdings, LLC. Zu diesen Unternehmen gehören Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), eine von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zugelassene und regulierte Anlageverwaltungsgesellschaft, und Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (Allspring Luxembourg), die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und reguliert wird. Im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) ist Material, das für den Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen ist, von Allspring UK zugelassen.

