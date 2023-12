AllTrails nommé Application iPhone de l'année 2023 par Apple

SAN FRANCISCO, 1 décembre 2023 /PRNewswire/ -- AllTrails , la plateforme de plein air la plus importante et la plus fiable au monde, a été nommée Application iPhone de l'année par Apple en récompense de son approche exceptionnelle visant à aider les personnes à explorer la nature.

AllTrails 2023 iPhone App of the Year

Les App Store Awards 2023 mettent en lumière les développeurs d'applications et de jeux qui offrent aux utilisateurs des expériences enrichissantes et qui inspirent un changement culturel. Sur près de deux millions d'applications disponibles dans l'App Store, AllTrails a été reconnue comme l'Application iPhone de l'année pour son expérience innovante, son design convivial et, selon Apple : « Parce qu'elle aide le monde à trouver son chemin à l'extérieur. »

L'équipe à l'origine de l'application AllTrails est motivée par la mission de partager les activités plein air avec le plus grand nombre de personnes et dans le plus grand nombre d'endroits possible. En aidant les utilisateurs à planifier et à explorer en toute confiance, AllTrails élimine les difficultés rencontrées pour accéder aux activités en plein air et aide des millions de personnes dans le monde à profiter des bienfaits du temps passé dans la nature sur la santé mentale et physique. L'application gratuite a développé une communauté de plus de 60 millions de personnes et propose plus de 420 000 itinéraires sélectionnés dans 191 pays.

« C'est un honneur de voir les éditeurs de l'App Store d'Apple reconnaître le dévouement d'AllTrails à faire sortir les personnes dans le monde entier, a déclaré Ron Schneidermann, directeur général d'AllTrails. Il s'agit d'une étape incroyable qui témoigne de notre travail continu visant à mettre en relation des personnes de tous horizons, de toutes compétences, et de toutes expériences avec les activités de plein air, a-t-il ajouté. Nous sommes impatients de continuer à bâtir notre communauté et à améliorer leurs expériences de plein air avec encore plus d'innovation en 2024. »

2023 a été une année de forte croissance pour la société basée à San Francisco, avec de nombreuses mises à jour de la plateforme. AllTrails a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans sa suite de produits, notamment :

La prévisualisation des itinéraires — Une vidéo 3D immersive révolutionnaire qui aide les utilisateurs à se faire une idée de n'importe quel itinéraire, terrain et dénivelé

Le fil d'actualité sur la communauté — La fonction communautaire élargie qui aide les utilisateurs à s'inspirer des activités des autres sur les sentiers dans la région environnante. Les randonneurs peuvent consulter le fil d'actualité pour vérifier l'activité des sentiers à n'importe quel endroit.

Conditions avancées — Conditions météorologiques mises à jour le long de chaque sentier. Les conditions comprennent : la température, la quantité de moustiques, les conditions prédictives basées sur les conditions météorologiques récentes, et l'historique des conditions météorologiques.

Statistiques et réussites — Une expérience nouvelle et améliorée qui aide les utilisateurs à enregistrer leurs aventures et à célébrer le temps passé dehors. Les randonneurs peuvent suivre leurs progrès, gagner des badges et visualiser un instantané inspirant des activités de plein air qu'ils ont réalisées

Guides des parcs nationaux — Des guides sur plus de 200 parcs nationaux avec des conseils sur les endroits à visiter, les activités à faire et la façon de se préparer

Amélioration de la navigation sur sentier — Un outil qui permet aux utilisateurs de suivre un itinéraire planifié, d'enregistrer un itinéraire réel et de retrouver facilement le chemin du retour au point d'origine

AllTrails continue d'être la marque numérique la plus reconnue et le leader de sa catégorie dans le secteur des activités de plein air. En plus de cette récente reconnaissance, AllTrails est fréquemment citée dans le « Top 5 des applications de santé et de remise en forme ».

À propos d'AllTrails

AllTrails vous aide à trouver votre chemin à l'extérieur avec des avis détaillés et l'inspiration d'une communauté mondiale de randonneurs. Chaque jour, AllTrails aide plus de gens à sortir afin qu'ils puissent avoir des expériences saines et authentiques et apprécier davantage le monde extérieur.

