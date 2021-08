Alma Maraú: maior residencial em construção modular da América latina

O Alma é composto por 48 unidades de alto padrão, além de restaurantes, spa, bares, piscinas, recepção e quadras esportivas. Todas elas ficam a poucos passos da praia do Cassange, uma das mais belas e paradisíacas do Brasil.

E foi buscando preservar essa beleza natural da região, que a F2 Incorporadora e Construtora, empresa mineira idealizadora e responsável pelo projeto, decidiu construir as unidades utilizando a construção modular.

Essa técnica, ainda pouco utilizada no país, consiste na fabricação de unidades em um ambiente fabril, feitas em aço e light steel framing. O que permite uma maior preservação da biodiversidade local e agilidade nas obras, previstas para finalizarem em dezembro de 2022.

No Alma, as unidades são fabricadas em São Paulo e transportadas em carreta por cerca de 2.000km. As casas chegam finalizadas em Maraú, prontas para instalação, com todas as louças, porcelanatos e metais.

"Os modelos são transportados até o terreno e montados como lego, preservando assim o meio ambiente com o mínimo de impacto possível", explica François Rahme, fundador e CEO da F2.

Para preservar ainda mais a mata nativa da região, foi criado um viveiro, totalmente equipado, para receber as espécies que tiveram que ser retiradas durante a construção. Para que, assim que possível, elas sejam replantadas.

Esse cuidado com a preservação é um ponto forte do Alma, construído na Costa do Dendê, ao sul da Bahia, região que abriga reservas de Mata Atlântica e é protegida pela APA de Maraú (Área de Proteção Ambiental de Maraú).

"É um condomínio pé na areia, em uma praia privada, completamente paradisíaca e com todo o encanto dos recifes. Um lugar muito privilegiado de biodiversidade. Para mim é a praia mais bonita do Brasil, um verdadeiro paraíso!", comemora François. O projeto ainda tem como parceiro a Pentagna Incorporadora.

O residencial também disponibiliza serviços inspirados na hotelaria, como restaurante e bares, aulas de surf, práticas de yoga, massagem, limpeza e manutenção que poderão ser contratados na modalidade pay per use.

