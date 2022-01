Almaden, Inc e Automatos Serviços e Desenvolvimento de Software Ltda (Automatos) Assinam Acordo Definitivo de Fusão

"Ao fundirmos duas empresas com tecnologias complementares nas áreas de Gestão de Ativos de TI e Machine Learning, iremos entregar um produto revolucionário que aprimora a satisfação e a produtividade do usuário. Isso adicionará valor para um produto de Gestão de Ativos de TI poderoso e confiado por médias e grandes empresas na América Latina", ressalta Yip Ly, Chief Executive Officer da Almaden, Inc.

"Nós estamos entusiasmados com as oportunidades únicas que essa fusão irá criar para nossos clientes ao redor do mundo, assim como para nossos parceiros e colaboradores,"posiciona Leandro Silva, Chief Operating Officer da Almaden, Inc. "A tecnologia Collective IQ e o profundo conhecimento em Gestão de Experiência Digital da Almaden se alinha perfeitamente ao SmartCenter Gestão de Ativos de TI para prover valor para nossos clientes."

A Almaden está comprometida em entregar um suporte sem precedentes para toda sua linha de produtos, levando este movimento sem impacto para os clientes e parceiros.

Sobre a Almaden, Inc.

A Almaden, Inc. está sediada em Menlo Park, Califórnia, Estados Unidos. Sua solução Collective IQ Experience Management é o primeiro produto que aprende e aprimora continuamente a experiência digital dos usuários, aumentando a satisfação, a produtividade e os resultados.

O Almaden Collective IQ possui uma gestão profunda de conhecimento e de aprendizado de máquina, além de integrações com aplicações de terceiros para gestão de produtividade, colaboração, gestão de serviços e outros.

Ela é a ferramenta perfeita para a TI complementar seu portfolio de aplicações, gestão de mudanças e soluções de tickets, para aumentar o calibre de seu suporte de TI enquanto empodera os usuários a resolverem seus problemas.

O Almaden Collective IQ é uma solução essencial para aprimorar a satisfação de usuários, em posições locais ou remotas, possibilitando a entrega dos resultados esperados.

Estamos juntos comprometidos em entregar um suporte sem precedentes para toda a nossa linha de produtos, levando este movimento sem impacto para clientes e parceiros.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1725529/Automatos_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1725513/Almaden.jpg

FONTE Automatos Almaden Brasil Ltda

SOURCE Automatos Almaden Brasil Ltda