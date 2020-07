Almirall lance un appel à l'innovation collaborative pour faire progresser de nouveaux traitements contre les maladies de la peau

- AlmirallShare lance son cinquième appel à propositions, visant à établir des partenariats pour trouver de nouveaux actifs, de nouvelles entités chimiques, biologiques et autres thérapies avancées, pour le traitement des affections dermatologiques

- Les scientifiques peuvent participer jusqu'au 31 octobre 2020

- AlmirallShare est responsable de 50 % des collaborations entre les secteurs privé et public chez Almirall. Cette plateforme d'innovation ouverte a reçu plus de 350 propositions depuis son lancement en 2017

BARCELONE, Espagne, 22 juillet 2020 /PRNewswire/ -- AlmirallShare, la plateforme d'innovation ouverte d'Almirall, S.A. (ALM), lance son cinquième appel visant à établir des collaborations dans la recherche dermatologique et à identifier de nouveaux traitements pour la santé de la peau. L'appel recherche des opportunités de partenariat pour le développement de nouveaux actifs, de nouvelles entités chimiques, biologiques et autres thérapies avancées, afin de maximiser leur valeur en tant que thérapies innovantes. Avec cet appel à la communauté scientifique, Almirall choisit une fois de plus d'unir la science et la créativité des experts du monde entier avec les connaissances et l'expertise de l'entreprise.

Les actifs soumis pour examen doivent être en phase de recherche avancée ou de développement préclinique, porter sur une voie spécifique et démontrer un potentiel thérapeutique pour le traitement d'affections dermatologiques

AlmirallShare est responsable d'environ 50 % des collaborations entre les secteurs public et privé menées par Almirall. Depuis son lancement en 2017, plus de 900 scientifiques ont manifesté leur intérêt à participer et plus de 350 propositions ont été reçues. À ce jour, six collaborations ont été établies, basées sur de nouvelles thérapies (IDIBAPS, université de Turin), de nouvelles cibles (université de Dublin, université de Namur) et de nouveaux modèles précliniques (University College de Dublin, université de Sheffield). En outre, trois nouveaux projets collaboratifs devraient commencer très prochainement.

Avec ce cinquième appel, AlmirallShare renforce son engagement en faveur de l'innovation collaborative et partagée dans le domaine de la R&D en offrant une occasion de partenariat et une caractérisation d'actifs menées par Almirall dans le cadre d'un panel d'analyses cellulaires pertinentes et de modèles in vivo de maladies dermatologiques. Dans tous les cas, les candidats conserveront leur propriété intellectuelle.

Les scientifiques affiliés à des startups, des entreprises de biotechnologie, des universités, des centres de recherche et des sociétés pharmaceutiques du monde entier peuvent soumettre leurs propositions sur sharedinnovation.almirall.com entre le 20 juillet 2020 et le 31 octobre 2020. Les conditions générales sont disponibles sur le site Internet.

« Les appels d'AlmirallShare ont été très bien reçus par la communauté scientifique. Cela nous encourage à continuer à promouvoir de nouveaux projets de partenariat en R&D en vue de développer des solutions innovantes dans le domaine de la dermatologie médicale. Après avoir commencé ce qui semble être des projets collaboratifs très prometteurs depuis 2017, AlmirallShare est devenu un outil clé pour des partenariats stratégiques fructueux qui se traduiront par des avancées dans les traitements des maladies dermatologiques », a déclaré Maribel Crespo, leader d'AlmirallShare.

