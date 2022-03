Alors que l'Europe annonce un financement supplémentaire de 170 milliards de dollars pour l'Afrique, les parties prenantes se préparent à se réunir à Bruxelles pour le 24e Forum africain de l'énergie en juin 2022

Simon Gosling, directeur général d'EnergyNet, a commenté : « C'est formidable d'être pleinement de retour ! Lorsque nous réfléchissons aux 24 derniers mois, nous avons l'impression que le monde s'est vraiment adapté et qu'il ose être plus responsable dans la prise de décisions en matière d'investissement. Toutefois, l'investissement responsable doit être aligné sur la réalité du secteur privé, qui ne peut survivre que dans un monde propice au profit, à la recherche de nouvelles sources de revenus pour maintenir une entreprise solide et durable. Dans le cadre de l'AEF à Bruxelles, nous examinerons donc des solutions de financement et d'énergie mixte, afin de réduire considérablement les émissions dans l'ensemble du paysage industriel, tout en maintenant la capacité de production, la croissance et la création d'emplois au sens large, LA TRANSITION JUSTE . »

Alors que les pays d'Afrique restent parmi les plus grandes destinations d'investissement au monde, le secteur de l'énergie reste encore largement sous-investi, pas nécessairement en raison d'un manque de capitaux, mais souvent en raison d'un manque de capacité à construire à un rythme soutenu et d'une base industrielle sous-développée. L'AEF continuera donc à se concentrer sur le renforcement de nouvelles capacités sur les marchés de l'énergie et l'évacuation de ces électrons pour habiliter et mieux servir les industries, les entreprises et les foyers, ce qui créera à son tour un climat d'investissement plus durable et susceptible de rapporter de l'argent.

En tant que forum fermé (non ouvert au grand public), l'AEF fournira à nouveau aux parties prenantes une destination pour avoir des discussions pertinentes sur les blocages dans des projets spécifiques, sur renseigner sur de nouveaux domaines d'investissement tels que le vaste potentiel offshore de l'énergie éolienne et gazière, et, bien sûr, éliminer certains des obstacles à l'investissement qui retardent le nombre de projets atteignant la clôture financière, actuellement située à un taux plutôt modeste de 10 %.

Qui est de retour ? Nous sommes ravis d'avoir déjà confirmé une pléthore de nouveaux sponsors et sommes prêts à annoncer un certain nombre de nouveaux partenariats puissants, mais l'AEF est focalisé sur la stabilité et la possibilité d'un engagement continu avec les principales parties prenantes essentielles à la réussite du secteur privé, notamment : les gouvernements, les services publics, les organismes de réglementation, les institutions de financement du développement, les banques commerciales, les développeurs d'énergie, les fournisseurs de technologie, les EPC et les services professionnels ; il va sans dire qu'ils sont tous de retour…

