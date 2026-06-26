Alors que le marché du stockage passe d'une approche axée sur le volume à une approche axée sur la conformité, Midea Energy suscite l'intérêt des partenaires européens

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Après plus d'une décennie durant laquelle la priorité a été donnée au volume des installations solaires, les participants au salon Intersolar Europe 2026 estiment que le marché européen des énergies renouvelables entre dans une nouvelle phase, où le pilotage intelligent du stockage et la conformité réglementaire ont supplanté la capacité brute comme indicateurs clés de compétitivité.

Midea iEasy Energy Solution CLOU’s Aqua Series Energy Storage System

Dans ce contexte, Midea Energy et ses marques phares spécialisées dans le stockage, Hiconics et CLOU, ont attiré un flux constant de distributeurs et de promoteurs de projets régionaux. Les partenaires soulignent que le contrôle intégré des systèmes, la qualité éprouvée des produits et la conformité avec les réglementations locales représentent des atouts stratégiques qui permettent de se démarquer sur un marché saturé et braqué sur les prix.

Les installations de stockage connaissent un essor fulgurant en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Pologne, sous l'effet du creusement des écarts de prix de l'électricité entre le jour et la nuit, de la suppression progressive des subventions accordées à l'énergie solaire et de la demande croissante en électricité des centres de données d'IA. Pourtant, les spécialistes du secteur avertissent que le marché est inondé de produits bon marché qui, une fois mis en service, ne répondent pas aux exigences locales en matière de sécurité, de code de réseau et d'assurance.

« De nombreux produits semblent identiques à première vue, mais leur véritable valeur réside dans le système de gestion de batterie, la protection contre les incendies et la conformité », a déclaré Oliver, un distributeur allemand partenaire de CLOU depuis trois ans. Il a fait remarquer que certains clients qui avaient opté pour des solutions alternatives moins chères étaient revenus par la suite, car ces produits ne répondaient pas aux normes réglementaires allemandes ni à celles des assurances. Pour se conformer à des règles locales strictes, CLOU collabore avec des instituts de recherche allemands, notamment l'institut Fraunhofer, afin d'adapter ses logiciels et ses fonctionnalités de cybersécurité à des réglementations telles que la loi allemande KRITIS sur les infrastructures critiques. « Qui achète bon marché achète souvent deux fois. La confiance est la clé de voûte de la réussite des projets de stockage », a-t-il ajouté.

Dans le secteur résidentiel, un partenaire européen de Hiconics a insisté sur le remarquable atout que constituait la grande qualité de fabrication de la marque. Il a rappelé que ses unités de stockage, certifiées conformes à l'indice de protection IP66, offraient une fiabilité constante sur le terrain, avec des taux de défaillance inférieurs à ceux de la plupart des options alternatives d'entrée de gamme. La plateforme iEasyEnergy, qui regroupe l'énergie solaire, le stockage, les pompes à chaleur et les bornes de recharge pour véhicules électriques au sein d'une seule et même application basée sur l'IA, résout également le problème récurrent du fonctionnement cloisonné des différents appareils.

Pour les projets commerciaux et d'utilité publique, les systèmes de stockage de la série Aqua de CLOU proposent une réponse au réseau de l'ordre de la milliseconde et une technologie avancée d'équilibrage des cellules. Tous les produits sont certifiés CE, CEI et ONU. Les partenaires ont par ailleurs signalé que la stabilité de l'équipe d'ingénieurs locale de CLOU constituait un facteur de confiance majeur pour les contrats de grande envergure.

Au-delà des exportations de matériel, Midea Energy fournit des services locaux de bout en bout couvrant la conception, le financement, l'installation et la maintenance à long terme. Pour les partenaires européens confrontés à un environnement réglementaire de plus en plus sévère, ce modèle intégré s'impose progressivement face à la concurrence purement tarifaire.

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