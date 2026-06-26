-Midea Energy despierta el interés de socios europeos a medida que el mercado del almacenamiento pasa del volumen al cumplimiento normativo

MUNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras más de una década priorizando el volumen de instalaciones solares, el mercado europeo de energías renovables está entrando en una nueva fase, donde la gestión inteligente del almacenamiento y el cumplimiento normativo han superado a la capacidad bruta como principales indicadores de competitividad, según los asistentes a Intersolar Europe 2026.

Midea iEasy Energy Solution CLOU’s Aqua Series Energy Storage System

En este contexto, Midea Energy, con sus marcas principales de almacenamiento Hiconics y CLOU, ha atraído un flujo constante de distribuidores regionales y promotores de proyectos. Los socios destacan el control integrado del sistema, la calidad probada del producto y la adaptación a la normativa local como factores diferenciadores clave en un mercado saturado y centrado en el precio.

Las instalaciones de almacenamiento están experimentando un auge en Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia, impulsadas por la creciente diferencia de precios entre la electricidad diurna y nocturna, la eliminación gradual de las subvenciones a la energía solar y la creciente demanda energética de los centros de datos de IA. Sin embargo, los expertos del sector advierten que el mercado está inundado de productos de bajo coste que, una vez instalados, no cumplen con los requisitos locales de seguridad, el código de red ni las normativas de seguros.

"Muchos productos parecen idénticos a simple vista, pero su verdadero valor reside en el sistema de gestión de baterías, la protección contra incendios y el cumplimiento normativo", afirmó Oliver, distribuidor alemán con tres años de colaboración con CLOU. Señaló que algunos clientes que optaron por alternativas más económicas posteriormente devolvieron los productos, ya que estos no cumplían con las normas regulatorias ni de seguros alemanas. Para adaptarse a las estrictas normativas locales, CLOU colabora con instituciones de investigación alemanas, como el Instituto Fraunhofer, para adaptar el software y las funciones de ciberseguridad a regulaciones como la ley alemana KRITIS sobre infraestructuras críticas. "Quien compra barato, compra dos veces. La confianza es la base de los proyectos de almacenamiento exitosos", añadió.

En el segmento residencial, un socio europeo de Hiconics destacó la sólida calidad de construcción de la marca como una ventaja destacada. Sus unidades de almacenamiento con clasificación IP66 ofrecen confiabilidad constante en el campo con tasas de fallo más bajas que la mayoría de las alternativas de nivel básico, señaló. La plataforma iEasyEnergy, que unifica la energía solar, el almacenamiento, las bombas de calor y los cargadores de vehículos eléctricos en una única aplicación impulsada por IA, también resuelve el problema generalizado del funcionamiento aislado de los dispositivos.

Para proyectos comerciales y de servicios públicos, los sistemas de almacenamiento de la serie Aqua de CLOU ofrecen una respuesta a la red en milisegundos y tecnología avanzada de balanceo de celdas, con todos los productos contando con las certificaciones CE, IEC y UN. Los socios también destacaron la estabilidad del equipo de ingeniería local de CLOU como un factor clave de confianza para acuerdos a gran escala.

Además de la exportación de hardware, Midea Energy ofrece servicios locales integrales que abarcan diseño, financiación, instalación y mantenimiento a largo plazo. Para los socios europeos que se enfrentan a un marco regulatorio cada vez más estricto, este modelo integrado está ganando terreno frente a la mera competencia de precios.

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