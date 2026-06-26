Midea Energy weckt das Interesse europäischer Partner, da sich der Speichermarkt von der Mengenorientierung hin zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben verlagert

MÜNCHEN, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem der Schwerpunkt auf dem Installationsvolumen von Solaranlagen lag, tritt der europäische Markt für erneuerbare Energien nun in eine neue Phase ein, in der laut den Teilnehmern der Intersolar Europe 2026 die intelligente Speichersteuerung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften die reine Kapazität als zentrale Wettbewerbsfaktoren abgelöst haben.

Midea iEasy Energy Solution CLOU’s Aqua Series Energy Storage System

Vor diesem Hintergrund hat Midea Energy mit seinen Kernmarken im Bereich Energiespeicher, Hiconics und CLOU, ein stetiges Interesse seitens regionaler Vertriebspartner und Projektentwickler geweckt. Die Partner nennen die integrierte Systemsteuerung, die bewährte Produktqualität und die Anpassung an lokale Vorschriften als entscheidende Unterscheidungsmerkmale in einem umkämpften, preisorientierten Markt.

In ganz Deutschland, Italien, Großbritannien und Polen schießen Speicheranlagen wie Pilze aus dem Boden – angetrieben durch die zunehmenden Preisunterschiede zwischen Tag- und Nachtstrom, den Auslauf der Solarförderungen und den steigenden Strombedarf von KI-Rechenzentren. Branchenkenner warnen jedoch davor, dass der Markt mit Billigprodukten überschwemmt ist, die nach ihrer Inbetriebnahme die lokalen Sicherheits-, Netzkodex- und Versicherungsanforderungen nicht erfüllen.

„Viele Produkte sehen auf den ersten Blick identisch aus, doch der wahre Wert liegt im Batteriemanagementsystem, im Brandschutz und in der Einhaltung der Vorschriften", sagte Oliver, ein deutscher Vertriebspartner, der seit drei Jahren mit CLOU zusammenarbeitet. Er wies darauf hin, dass einige Kunden, die sich für günstigere Alternativen entschieden hatten, später wieder zurückkehrten, da die Produkte den deutschen gesetzlichen oder versicherungstechnischen Anforderungen nicht genügten. Um den strengen lokalen Vorschriften gerecht zu werden, arbeitet CLOU mit deutschen Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut zusammen, um Software und Cybersicherheitsfunktionen an Vorschriften wie das deutsche KRITIS-Gesetz für kritische Infrastrukturen anzupassen. „Wer billig kauft, kauft zweimal. Vertrauen ist die Grundlage für erfolgreiche Speicherprojekte", fügte er hinzu.

Im Wohnbereich hob ein europäischer Partner von Hiconics die hohe Verarbeitungsqualität der Marke als herausragenden Vorteil hervor. Er wies darauf hin, dass die Speichereinheiten mit Schutzklasse IP66 eine gleichbleibende Zuverlässigkeit im Einsatz bieten und geringere Ausfallraten aufweisen als die meisten Alternativen der Einstiegsklasse. Die iEasyEnergy-Plattform, die Solarenergie, Speichersysteme, Wärmepumpen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge in einer einzigen KI-gestützten App vereint, löst zudem das weit verbreitete Problem der isolierten Gerätebedienung.

Für gewerbliche und Versorgungsprojekte bieten die Speichersysteme der Aqua-Serie von CLOU eine Netzreaktionszeit im Millisekundenbereich sowie fortschrittliche Zellausgleichstechnologie; alle Produkte verfügen über vollständige CE-, IEC- und UN-Zertifizierungen. Die Partner nannten zudem die Stabilität des lokalen Ingenieurteams von CLOU als einen wichtigen Vertrauensfaktor bei Großprojekten.

Über den Export von Hardware hinaus bietet Midea Energy umfassende Dienstleistungen vor Ort an, die Planung, Finanzierung, Installation und langfristige Wartung umfassen. Für europäische Partner, die sich in einem zunehmend strengeren regulatorischen Umfeld zurechtfinden müssen, gewinnt dieses integrierte Modell gegenüber dem reinen Preiswettbewerb zunehmend an Bedeutung.

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