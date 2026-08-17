Alors que les clients sont confrontés au coût lié au système de mesure STAR des besoins en licences SAP, Soterion's SAP License Manager franchit le cap des 100 évaluations de l'équivalent en utilisation complète (FUE)

Un an après son lancement, le module a réalisé 100 évaluations de l'équivalent en utilisation complète afin de déterminer le nombre de licences SAP nécessaires en fonction des activités réelles des utilisateurs plutôt que des droits d'accès qui leur sont attribués

AMSTERDAM, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Soterion a annoncé aujourd'hui que son SAP License Manager avait mené à bien sa 100e évaluation de l'équivalent en utilisation complète des licences, un an seulement après le lancement du module. Cette étape majeure témoigne de la demande croissante de compétences spécialisées dans le domaine des licences, au moment où les entreprises passent de SAP ECC à SAP Cloud ERP Private.

Cette demande s'explique par un changement fondamental dans la manière dont SAP calcule les licences d'utilisateur. Dans le cadre du système de mesure STAR utilisé par SAP Cloud ERP Private, la consommation FUE est déterminée par les autorisations SAP attribuées aux utilisateurs, que ces autorisations soient effectivement utilisées ou non. Comme la plupart des concepts de rôles SAP existants ont été créés sans souci d'optimisation de l'équivalent en utilisation complète, de nombreuses entreprises affichent une consommation FUE nettement supérieure à ce qu'exigent les activités réelles de leurs utilisateurs.

Les licences d'utilisateur représentant en général entre 30 et 60 % de l'investissement total d'une entreprise dans les logiciels SAP, et la consommation FUE étant mesurée chaque mois tout au long de la période d'abonnement, une estimation initiale trop élevée ou des changements de rôles non gérés peuvent entraîner des coûts d'abonnement inutiles et exposer l'entreprise à un ajustement de facturation ultérieur.

Au lieu de se baser uniquement sur les droits d'accès attribués, Soterion's SAP License Manager analyse l'utilisation réelle des autorisations SAP. Cette solution fournit aux entreprises trois indicateurs clés : la consommation FUE telle qu'elle résulte du concept de rôles actuel, la réduction qui peut être obtenue grâce à une refonte des rôles, ainsi que les besoins FUE dans le meilleur des cas, en fonction de la manière dont les utilisateurs interagissent réellement avec SAP.

Au cours de ses 100 premières évaluations, Soterion a constaté que les concepts de rôles SAP existants multipliaient généralement environ par quatre l'estimation des besoins FUE des organisations.

En donnant une visibilité sur l'utilisation réelle des autorisations SAP, Soterion a aidé les entreprises à cerner leurs véritables besoins FUE avant d'entamer des négociations commerciales avec SAP. Pour les entreprises qui utilisent déjà SAP Cloud ERP Private, cette solution a permis de mettre en place des programmes ciblés de régularisation de l'équivalent en utilisation complète afin d'aligner la consommation FUE sur les droits contractuels, tout en proposant une visibilité en continu qui facilite la gestion proactive de l'utilisation des licences tout au long de la durée de l'abonnement.

« L'ensemble de règles STAR de SAP est en réalité très équitable. Je dirais même que ces règles sont relativement clémentes », déclare Dudley Cartwright, directeur général et cofondateur de Soterion. « La véritable difficulté réside dans le fait que la plupart des entreprises n'ont pas eu le temps ou les outils nécessaires pour repenser leurs rôles SAP en vue d'une optimisation de l'équivalent en utilisation complète. De ce fait, nombreuses sont celles qui enregistrent une consommation FUE plus élevée que nécessaire. Notre mission consiste à fournir aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour réduire leur consommation superflue, s'aligner sur leurs droits contractuels et mettre en place une gouvernance durable en matière d'équivalent en utilisation complète. »

M. Cartwright ajoute : « Le concept de rôles SAP ne relève plus uniquement de la sécurité. C'est devenu un outil de contrôle financier. Désormais, toute modification de rôle est susceptible d'avoir une incidence tant sur les risques liés à l'accès que sur les coûts des licences logicielles. »

« Les 100 évaluations menées au cours de notre première année montrent l'ampleur du défi. Alors que les entreprises se préparent à migrer vers SAP Cloud ERP Private en raison de l'expiration des délais de maintenance de SAP ECC, nombre d'entre elles reconnaissent qu'une gestion efficace de l'équivalent en utilisation complète est désormais fondamentale pour la réussite d'une stratégie de migration. »

Soterion propose une évaluation gratuite de l'équivalent en utilisation complète de licences SAP afin d'aider les entreprises à comprendre leur consommation FUE actuelle, à repérer les possibilités d'optimisation et à établir une base de référence solide avant de négocier ou de gérer leurs abonnements SAP Cloud ERP Private.

À propos de Soterion

Soterion est un fournisseur international de logiciels métier dans les domaines de la gouvernance, des risques et de la conformité, ainsi que de logiciels de gestion de l'équivalent en utilisation complète de licences SAP destinés aux entreprises clientes de cet éditeur. Depuis 2011, Soterion traduit les données techniques relatives aux accès et aux autorisations SAP en un langage compréhensible par les entreprises, afin de les aider à gérer les risques liés aux accès et à optimiser leurs licences SAP.

Relations avec la presse

Soterion

[email protected]

https://soterion.com