Der Soterion's SAP License Manager hat die Marke von 100 FUE-Bewertungen überschritten, während Kunden mit den Kosten der SAP-STAR-Lizenzierung konfrontiert sind

Ein Jahr nach der Markteinführung hat das Modul 100 Full-User-Equivalent-Bewertungen abgeschlossen, bei denen die SAP-Lizenzierung anhand der tatsächlichen Aktivitäten der Benutzer und nicht anhand der ihnen zugewiesenen Zugriffsrechte bemessen wird

AMSTERDAM, 17. August 2026 /PRNewswire/ -- Soterion gab heute bekannt, dass sein SAP License Manager bereits ein Jahr nach der Markteinführung des Moduls seine 100. Full-User-Equivalent (FUE)-Lizenzierungsbewertung abgeschlossen hat. Dieser Meilenstein spiegelt den wachsenden Bedarf an spezialisiertem Lizenzierungs-Know-how wider, da Unternehmen von SAP ECC auf SAP Cloud ERP Private umsteigen.

Die Nachfrage wird durch eine grundlegende Änderung der Art und Weise getrieben, wie SAP die Benutzerlizenzen misst. Im Rahmen des von SAP Cloud ERP Private verwendeten STAR-Messrahmens wird der FUE-Verbrauch durch die den Benutzern zugewiesenen SAP-Berechtigungen bestimmt, unabhängig davon, ob diese Berechtigungen jemals genutzt werden. Da die meisten älteren SAP-Rollendesigns ohne Blick auf die FUE-Optimierung erstellt wurden, verbrauchen viele Unternehmen deutlich mehr FUEs, als die tatsächlichen Aktivitäten ihrer Benutzer erfordern.

Da Benutzerlizenzen in der Regel 30 bis 60 Prozent der gesamten SAP-Softwareinvestitionen eines Unternehmens ausmachen und der FUE-Verbrauch während der gesamten Abonnementlaufzeit monatlich gemessen wird, können ein überhöhter Ausgangswert oder unkontrollierte Rollenänderungen zu unnötigen Abonnementkosten und einem zukünftigen Nachzahlungsrisiko führen.

Der Soterion's SAP License Manager analysiert die tatsächliche Nutzung von SAP-Berechtigungen, anstatt sich ausschließlich auf die zugewiesenen Zugriffsrechte zu stützen. Die Lösung bietet Unternehmen drei wichtige Kennzahlen: den FUE-Verbrauch auf Basis ihrer aktuellen Rollengestaltung, die durch eine Rollenoptimierung erzielbare Reduzierung sowie den FUE-Bedarf im Best-Case-Szenario, basierend darauf, wie die Nutzer tatsächlich mit SAP interagieren.

Bei den ersten 100 Bewertungen stellte Soterion fest, dass veraltete SAP-Rollengestaltungen den FUE-Bedarf von Unternehmen in der Regel um etwa das Vierfache überbewerteten.

Durch die Schaffung von Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung von SAP-Berechtigungen hat Soterion Unternehmen dabei geholfen, ihren tatsächlichen FUE-Bedarf zu ermitteln, bevor sie in kommerzielle Verhandlungen mit SAP eintreten. Für Unternehmen, die bereits mit SAP Cloud ERP Private arbeiten, hat die Lösung gezielte FUE-Optimierungsprogramme ermöglicht, um den FUE-Verbrauch an die vertraglich vereinbarten Berechtigungen anzupassen, und bietet gleichzeitig kontinuierliche Transparenz für ein proaktives Management des Lizenzverbrauchs während der gesamten Abonnementlaufzeit.

„Der STAR-Regelsatz von SAP ist eigentlich sehr fair. Ich würde sogar behaupten, dass er relativ großzügig ist", sagte Dudley Cartwright, CEO und Mitbegründer von Soterion. „Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass die meisten Unternehmen weder die Zeit noch die Werkzeuge hatten, ihre SAP-Rollen im Hinblick auf eine FUE-Optimierung neu zu gestalten. Infolgedessen verbrauchen viele mehr FUEs als nötig. Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen die nötige Transparenz zu verschaffen, um unnötigen Verbrauch zu reduzieren, sich an ihre vertraglich vereinbarten Berechtigungen anzupassen und eine nachhaltige FUE-Governance zu etablieren."

Cartwright fügte hinzu: „Die Gestaltung von SAP-Rollen ist nicht mehr nur eine Sicherheitsfrage. Sie ist zu einem Instrument der Finanzkontrolle geworden. Jede Rollenänderung hat nun das Potenzial, sowohl das Zugriffsrisiko als auch die Kosten für Softwarelizenzen zu beeinflussen."

„Die Durchführung von 100 Bewertungen in unserem ersten Jahr zeigt, wie bedeutend diese Herausforderung geworden ist. Da Unternehmen auf die Fristen für das Ende des Supports für SAP ECC hinarbeiten und auf SAP Cloud ERP Private migrieren, erkennen viele, dass ein effektives FUE-Management zu einem wesentlichen Bestandteil einer erfolgreichen Migrationsstrategie geworden ist."

Soterion bietet eine kostenlose SAP-FUE-Bewertung an, um Unternehmen dabei zu helfen, ihren aktuellen FUE-Verbrauch zu verstehen, Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren und eine fundierte Ausgangsbasis zu schaffen, bevor sie SAP Cloud-ERP-Private-Abonnements aushandeln oder verwalten.

Informationen zu Soterion

Soterion ist ein internationaler Anbieter von geschäftsorientierter Governance-, Risiko- und Compliance-Software (GRC) sowie von SAP-FUE-Lizenzierungssoftware für Unternehmen, die SAP einsetzen. Das 2011 gegründete Unternehmen Soterion übersetzt technische SAP-Zugriffs- und Berechtigungsdaten in eine geschäftsorientierte Sprache und unterstützt Unternehmen dabei, Zugriffsrisiken zu managen und die SAP-Lizenzierung zu optimieren.

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