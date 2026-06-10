ALORS QUE LES HORAIRES DES MATCHS DEVRAIENT METTRE CET ÉTÉ LES AMATEURS EUROPÉENS DE FOOTBALL À RUDE ÉPREUVE, L'OR SE FAIT LE « PARTENAIRE OFFICIEL DE LEUR FORME »

D'après le calendrier publié, 71 matchs seront diffusés en fin de soirée (soit 68,3 % du championnat) en Europe centrale.

Le public du Royaume-Uni devra suivre 60 matchs en fin de soirée (57,7 %), mais le public d'Europe orientale sera le plus éprouvé, puisque 90 des 104 matchs débuteront après 22 h.

Avec des matchs décisifs comme Angleterre-Croatie ou Écosse-Brésil, et des matchs cruciaux de la phase à élimination directe qui ne commenceront parfois pas avant minuit ou 1 h du matin (heure d'Europe centrale), les passionnés de football pourront compter sur le café pour leur donner l'énergie nécessaire à cette succession de « nuits blanches ».

PARIS, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les amateurs européens de football se préparent à vivre un mois sans sommeil inédit dans l'histoire du sport. La publication du calendrier des matchs révèle que le programme élargi du championnat, qui compte 104 rencontres, va contraindre des millions de téléspectateurs à de rudes « nuits blanches », plus des deux tiers des matchs débutant tard dans la nuit ou tôt le matin.

Ahead of the football summer, L’OR steps up as ‘Official Sponsor of Staying Awake’. JDE Peets unveils ‘Official Sponsor of Staying Awake’ ahead of the football summer

Pour les soutenir, L'OR se propose de devenir le « partenaire officiel de leur forme », en lançant une campagne ciblant spécifiquement les véritables héros du championnat : ces fans privés de sommeil qui entretiennent la flamme jusqu'au bout de la nuit.

Si l'on examine le calendrier des retransmissions en Europe et que l'on définit un « coup d'envoi tardif » comme tout match commençant localement entre 22 h et 7 h, c'est une dure réalité qui apparaît au grand jour pour les téléspectateurs européens :

Europe centrale (Allemagne, France, Pays-Bas) : le public devra résister à 71 matchs disputés en fin de soirée, soit l'impressionnante proportion de 68,3 % de l'ensemble du championnat.

Royaume-Uni : les téléspectateurs britanniques ne seront pas épargnés, avec 60 rencontres (57,7 %) diffusées en fin de soirée.

Europe orientale : les passionnés de football devront composer avec un calendrier impitoyable, 90 matchs sur 104 (soit 86,5 %) débutant localement après 22 h.

Des soirées intenses pour les plus grands affrontements européens

En raison du décalage horaire, les matchs les plus prestigieux et les « derbies » se transformeront en rendez-vous nocturnes, commençant souvent après minuit. Par exemple, certains matchs très attendus de la phase de groupes débuteront à 23 h au Royaume-Uni, minuit (0 h) en Europe centrale et 1 h du matin en Europe orientale.

Même des matchs diffusés en début de soirée au Royaume-Uni, comme celui opposant l'Angleterre à la Croatie le 17 juin (21 h, heure du Royaume-Uni), se retrouveront programmés en pleine nuit pour les téléspectateurs d'Europe centrale, avec un coup d'envoi prévu à 22 h (heure d'Europe centrale), et même 23 h pour les supporters d'Europe orientale.

Au fur et à mesure de l'avancée de la compétition et de la montée des enjeux, les matchs commenceront de plus en plus tard. Les matchs de la phase à élimination directe débuteront ainsi à 22 h 30 (heure d'Europe centrale) pour l'Europe centrale et à 23 h 30 pour l'Europe orientale

Café noir en pleine nuit pour les Français : En France, soutenir l'équipe nationale demandera une bonne dose d'endurance. Avec 71 matchs (68,3 %) classés comme des rencontres de fin de soirée, diffusés dans la tranche horaire comprise entre 22 h et 7 h, les passionnés français de football devront s'habituer à des coups d'envoi à minuit pour les principaux matchs. Pour préparer les téléspectateurs à affronter des nuits blanches suivies de journées de travail bien remplies, le café deviendra un incontournable de fin de soirée plutôt qu'un rituel matinal.

Soutenir les supporters

Loin de se laisser vaincre par le sommeil, les amateurs de football s'apprêtent à porter leur fatigue comme un signe de fierté. Le calendrier, combiné au caractère exceptionnel de l'événement et à l'importance de l'équipe nationale, incitera des millions de personnes à passer des nuits blanches, entre café et discussions en groupe, pour pouvoir ensuite se vanter le lendemain de tenir le coup toute la journée au travail.

« Les supporters sont le moteur du football, mais cette année, on leur demande de faire des heures supplémentaires », a déclaré Antoine Susini, directeur commercial chez JDE Peet's, France. « Quand votre équipe nationale dispute un match décisif à minuit, il est tout simplement inenvisageable d'aller se coucher. » L'OR est donc fier de rendre hommage aux supporters et de célébrer les moments qui les rassembleront cet été. « Nous ne pouvons rien faire pour les matchs ni pour les joueurs sur le terrain, mais nous soutenons les supporters dans leur canapé, en veillant à ce qu'ils aient assez d'énergie pour s'enthousiasmer devant leur téléviseur à 1 heure du matin et se rendre tout de même au travail le lendemain. »