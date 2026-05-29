Alpac Capital et United Group annoncent un accord portant sur la vente d'Adria News Network

LUXEMBOURG, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe d'investissement international Alpac Capital et Summer Parent S.à r.l., l'actionnaire ultime de United Group (« le Groupe »), confirment aujourd'hui qu'un accord a été conclu concernant la vente d'Adria News S.à r.l.

Alpac Capital s'appuie sur une expérience longue et solidement établie de l'exploitation d'actifs médiatiques à l'échelle internationale et détient une participation majoritaire dans l'un des plus grands réseaux mondiaux, Euronews, qui touche plus de 1,5 milliard de personnes dans plus de 160 pays et diffuse en 19 langues. Cette acquisition place Adria News Network (« ANN ») en position de tirer parti d'une plateforme solide et d'un propriétaire aligné sur ses principes éditoriaux, ce qui lui permet d'assurer l'indépendance à long terme de ces importants actifs médiatiques. Alpac Capital s'engage, comme en témoigne sa participation dans Euronews, à promouvoir un journalisme neutre, factuel et respectant les normes éditoriales les plus strictes.

United Group est le principal prestataire de télécommunications et de médias en Europe du Sud-Est, détenu majoritairement par la société d'investissement mondiale BC Partners.

En février 2026, United Group a regroupé ses actifs médiatiques en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Monténégro, en Serbie et en Slovénie sous une marque indépendante, ANN, dotée d'un conseil d'administration totalement indépendant et supervisée par un conseil éditorial composé de professionnels des médias internationaux de haut niveau. Les marques établies et primées d'ANN, notamment N1, Nova S, Vijesti et Danas, diffusent des informations sur de multiples plateformes pour un public mixte de plus de 16 millions de personnes et emploient plus de 1 000 journalistes et collaborateurs. Le cadre de gouvernance mis en place dans le même temps a été désigné comme le moyen le plus efficace de protéger l'indépendance éditoriale tout en assurant la stabilité, la transparence et la résilience de l'activité, conformément aux engagements pris par BC Partners et la direction du Groupe United en 2025. Adria News Network opère sous licence et sous contrôle réglementaire au sein de l'Union européenne, les licences comportant des garanties en matière d'indépendance éditoriale.

Après la création d'ANN, United Group a reçu de nombreuses manifestations d'intérêt non sollicitées de la part de parties désireuses d'acquérir ces actifs médiatiques.

Alpac Capital a été sélectionnée parce qu'elle offrait la valeur la plus élevée tout en respectant les principes de gouvernance et d'indépendance établis dès le départ. Le contrat de cession d'actions comprend des garanties contractuelles préservant l'indépendance éditoriale et fonctionnelle d'ANN, une séparation claire entre les intérêts éditoriaux et commerciaux, et le maintien d'un organe consultatif externe indépendant.

United Group reste concentré sur la mise en œuvre de sa stratégie sur les principaux marchés de l'UE, sur l'avancement de son programme de croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias et sur la création de valeur à long terme pour toutes ses parties prenantes. Les résultats positifs du premier trimestre témoignent de la croissance continue et de la création de valeur du groupe.

Un porte-parole de United Group a déclaré :

« Cette transaction répond à un objectif clair que le groupe s'est fixé en 2025, à savoir garantir l'indépendance à long terme de ses actifs médiatiques. Une fois la transaction achevée, United Group se consacrera pleinement à la création de valeur pour toutes les parties prenantes dans ses activités de télécommunications, de médias et de technologie sur les marchés européens ».

Un porte-parole d'Alpac Capital a déclaré :

« ANN vient enrichir considérablement notre portefeuille d'actifs médiatiques dans lequel nous continuerons à investir pour assurer la croissance et le développement de nos opérations. Chez ALPAC, nous croyons en un journalisme factuel, neutre et indépendant, fondé sur des opérations et des résultats financiers sains et durables. Ce ne sont pas des paroles creuses, elles se traduisent quotidiennement dans le travail de nos journalistes et sont reconnues par toutes les organisations indépendantes et crédibles du secteur. Nous sommes également fiers de notre position européenne ouverte et conscients de l'importance de l'élargissement de l'UE pour les Balkans occidentaux. Cet engagement se reflétera également dans les valeurs éditoriales et l'orientation à long terme d'ANN. Alpac est engagée et a pleine conscience des enjeux importants de cette transaction et croit sincèrement pouvoir apporter une contribution positive aux pays dans lesquels elle continue d'investir ».

Ces transactions sont soumises à des approbations réglementaires standardisées et devraient être finalisées au cours du second semestre 2026.