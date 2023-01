Alpha Variance Solutions GmbH annonce l'achèvement de la phase 1 de l'implémentation d'une solution pour les ONG

NEW YORK et BERLIN, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La société Alpha Variance Solutions GmbH (AVS) est heureuse d'annoncer l'achèvement de la phase 1 du travail en partenariat avec notre client Stephanus-Stiftung à Berlin pour la mise en service de Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Après des mois d'analyse, de planification, de conception, de développement et de déploiement, nous avons atteint notre objectif commun de permettre à cette ONG renommée de moderniser son paysage technologique et de poursuivre sa mission en bénéficiant d'une productivité et d'une efficacité accrues découlant de l'utilisation de Dynamics 365 Finance & Operations dans le but de renforcer les fonctions commerciales stratégiques qui permettent à la fondation d'atteindre ses objectifs.

Nous aimerions remercier M. Harald Thiel pour son leadership et les efforts qu'il a fournis pour rendre ce projet disponible auprès des ONG qu'il défend en Allemagne. De même, nous remercions Mme Vivien Haase et M. Jasper Grimbo, chefs de projet au sein de la Fondation Stephanus qui, ensemble, ont fait de ce voyage un succès.

Alpha Variance Solutions a la chance de pouvoir compter sur des salariés et des collaborateurs talentueux qui n'ont pas hésité à mettre leur expertise, leur temps et leur engagement au service de ce projet. Alpha Variance Solutions est fière d'avoir contribué à ce résultat pour Stephanus Stiftung. Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour travailler à votre service alors que vous fournissez des services vitaux et bénéfiques à l'humanité.

La collaboration avec l'équipe de Microsoft Tech for Social Impact (MTSI), dirigée par M. Volker Leitzgen, directeur technique, a permis à AVS de découvrir, d'explorer et d'offrir ses services aux ONG en Allemagne afin de les aider à obtenir des résultats susceptibles de les rendre plus autonomes et efficaces dans leurs domaines de service.

À propos de Stephanus :

La Fondation Stephanus est une entreprise chrétienne à but non lucratif, membre de l'organisation Diakonie Deutschland. À travers ses diverses filiales, elle fournit des services sociaux dans les domaines des soins aux personnes âgées, du logement adapté pour les personnes handicapées, de l'emploi accompagné pour les personnes handicapées, de l'éducation, de l'aide à l'enfance et aux familles et, enfin et surtout, dans les domaines de l'immigration et de l'intégration.

Tous ces services sont utilisés quotidiennement par environ 10 000 personnes dans plus de 100 sites à Berlin et dans le Brandebourg. Fondée sur les valeurs chrétiennes fondamentales, la Fondation Stephanus est un employeur digne de confiance pour environ 4 000 employés et stagiaires.

À propos d'Alpha Variance Solutions :

En tant que partenaire Microsoft Gold ERP, Alpha Variance Solutions dispose d'une grande expertise technique et opérationnelle en ce qui concerne Microsoft Dynamics 365 et est spécialisée dans le marché des ONG ainsi que dans celui du commerce de détail et des services professionnels. Nous guidons également nos clients dans le choix du bon modèle de licence Dynamics. Alpha Variance Solutions fournit à ses clients une solution technologique complète qui répond à leurs besoins et dépasse leurs attentes. Nous pensons que l'implémentation d'une solution ne doit pas changer votre façon de travailler, mais l'améliorer. Alpha Variance Solutions GmbH propose des services d'implémentation de solutions Microsoft Dynamics 365, d'octroi de licences, d'IA, de déploiement d'infrastructures Azure, de migration cloud, d'espace de travail moderne, de support, de DevOps, de gestion du changement, de conseil, de sauvetage de projets et de formations.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1990588/AVS_GmbH_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1990551/Stephanus_Logo.jpg

SOURCE Alpha Variance Solutions GmbH