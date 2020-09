Alpha Variance Solutions, LLC ouvre un bureau en Allemagne

Grâce à l'ouverture d'une succursale à Düsseldorf, en Allemagne, AVS est en mesure de fournir aux clients européens des produits sous licence Microsoft ainsi que des services de conseil et de mise en œuvre.

Yuanming Chu, président et fondateur : « Nous sommes déterminés à atteindre nos clients où qu'ils soient dans le monde, tout en leur offrant une expertise et un savoir-faire locaux. Les temps ont été difficiles pour nous comme pour beaucoup d'autres. Nous envisageons l'avenir avec espoir et nous demeurons déterminés à offrir à nos clients, à nos employés et à nos partenaires un milieu de travail sûr et chaleureux, au service de nos collectivités partout dans le monde. »

Wolf Glaser, directeur, Europe, AVS Düsseldorf : « J'ai toujours rêvé de soutenir et d'aider les entreprises du monde entier. Avec AVS, nous partageons une vision commune et sommes passés ensemble à l'étape suivante de notre cheminement. Grâce à notre travail acharné et à notre détermination à atteindre nos objectifs, nous avons surmonté de nombreux obstacles. Notre principal objectif a été de donner accès à nos clients à notre offre commerciale et d'offrir un partenariat d'envergure mondiale dans le cadre de nos engagements envers nos clients. »

Microsoft Cloud Germany est conçu pour répondre aux exigences strictes de l'Allemagne en matière de protection des données et comprend un fiduciaire de données allemand, opérant en vertu de la loi allemande, qui contrôle l'accès physique et logique aux données des clients. Toutes les données des clients et les systèmes qui traitent ou contrôlent l'accès aux données des clients se trouvent dans des centres de données en Allemagne. Le réseau entre ces centres de données est isolé et dédié, circonscrit à l'Allemagne.

Microsoft Cloud Germany fournit une instance distincte de Microsoft Azure à partir de centres de données situés en Allemagne. Par conséquent, les clients commerciaux de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELÉ) peuvent stocker et gérer les données de leurs clients conformément aux lois et réglementations allemandes applicables, et dans le respect des principales normes internationales en vigueur. Le personnel de Microsoft ne peut accéder aux données des clients sans l'approbation et la supervision du fiduciaire de données ou du client allemand.

À propos d'Alpha Variance Solutions, LLC : Alpha Variance Solutions est une entreprise basée à New York, gérée par des femmes. L'entreprise a été fondée en 2015, après une décennie de services de mise en œuvre fructueux auprès de clients figurant au palmarès Fortune 500. Alpha Variance Solutions a été créé pour répondre au besoin le plus courant et le plus simple des clients de cette industrie : disposer d'un partenaire qui écoute et peut vous guider dans une stratégie de mise en œuvre bien planifiée et exécutée.

