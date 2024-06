AlphaESS, Hersteller und Energiedienstleister, stellt auf der ees Europe/Intersolar in München 2024 All-in-One Energiespeicherlösungen für private und gewerbliche Anwendungen vor

MÜNCHEN, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- AlphaESS, ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, präsentierte seine aktuellen Energiespeichersysteme auf ees Europe, Europas größter Messe der Branche . Das diesjährige Motto der Veranstaltung, "Easy System Integration for Residential and Commercial Customers", steht im Einklang mit dem ganzheitlichen Produktportfolio von AlphaESS , das Heimbatteriesysteme sowie kommerzielle, industrielle, und Energiespeicherlösungen mit intelligentem Energiemanagement umfasst.

Solarbatterien ies für Privathaushalte

AlphaESS at ees Europe Intersolar

AlphaESS stellte VitaPower vor, ein neues Balkonenergiespeichersystem für Wohnungsbewohner. Dieses online erhältliche All-in-One-Gerät ( ) lässt sich mit einem Smart Plug für den einfachen netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb verbinden und kann auf bis zu 2 kW/6 kWh erweitert werden. Das Plug-and-Play-Design ermöglicht einen nahtlosen Übergang zur autarken Stromversorgung.

Für Familien, die ihre Energiekosten optimieren wollen, präsentierte AlphaESS seine neueste home Energiespeicherserie, SMILE-G3. Die ein-/ dreiphasigen Systeme decken 3~20kW ab, erweiterbar bis 60,6kWh. Das modulare und leicht zu installierende Design erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen der europäischen Märkte.

Die SMILE-G3-Serie profitiert von 12 Jahren Branchenerfahrung und KI-Technologie und bietet verbesserte Effizienz und intelligenteres Energiemanagement mit MPPT-Schattenscanning, 200% PV-Eingang und 200% USV-Spitzenüberlastung. Die Hochspannungsakkus verwenden LiFePO4-Zellen der Klasse A, die einen minimalen Energieverlust, eine lange Lebensdauer und stabile Lade-/Entladeraten von 1C gewährleisten. Sein sehr schnelles FCAS bietet ein präzises Frequenzverhalten für Anwendungen in virtuellen Kraftwerken (VPP), wo AlphaESS ein führender Anbieter in Australien ist.

Energiespeicherlösungen für C&I und Versorgungsunternehmen

Mit dem flüssigkeitsgekühlten Schrank STORION-LC372, der eine maximale Energiekapazität von 372,7kWh bietet, hat AlphaESS seinen Fokus auf C&I-Anwendungen erweitert. In einem Pilotprojekt in Litauen werden 12 STORION-LC372-Schränke für ein 2MW/4MWh-System eingesetzt, das die Ziele der örtlichen Brauerei in Bezug auf grüne Energie mit einer fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungslösung unterstützt.

Für Utility-Scale-Projekte präsentierte AlphaESS den flüssigkeitsgekühlten Container AlphaCS-H20-DC-LC, eine vormontierte Energiespeicherlösung mit einer Kapazität von bis zu 3,7MWh. Verbesserte Akkupacks mit IP67-Schutz machen sie ideal für extreme Umgebungen.

Über AlphaESS

AlphaESS wurde 2012 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen mit vier großen Produktionsstätten und einer erwarteten Jahreskapazität von 5 GWh bis 2025. Unterstützt durch ein lokales Netzwerk von über 30 Tochtergesellschaften laufen über 150.000 AlphaESS-Systeme in über 100 Ländern. Das 2015 in Frankfurt gegründete Unternehmen AlphaESS Europe hält mit zwei Top Brand PV Awards einen Top-5-Marktanteil in den Bereichen Speicher und Wechselrichter in Deutschland.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446080/PR_Newswire_PIC.jpg