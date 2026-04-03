Alphard acquiert YGD Conseil et assure la continuité de services spécialisés en géosynthétiques en France

PARIS, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alphard, firme d'ingénierie canadienne, est fière d'annoncer l'acquisition de YGD Conseil, société française spécialisée en assurance qualité des géosynthétiques. Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'Alphard de renforcer sa capacité opérationnelle en France et ainsi solidifier sa présence en Europe.

Nouvelle bannière, ambitions renforcées

Groupe Alphard (CNW Group/Groupe Alphard)

Fondée et dirigée par Yves Gérard, reconnu pour son expertise en géosynthétiques, YGD Conseil a su bâtir une solide réputation et une notoriété auprès de sa clientèle grâce à la qualité de son savoir-faire et à la rigueur de ses interventions. En cohérence avec ses valeurs entrepreneuriales, l'acquisition de YGD Conseil par Alphard s'inscrit dans une logique de continuité des services, tout en marquant une étape stratégique dans le développement des activités en lien avec les géosynthétiques, notamment par le renforcement de sa capacité d'intervention sur le marché français.

« Cette acquisition s'inscrit dans notre volonté de structurer une offre d'ingénierie toujours plus complète et d'accompagner les clients actuels et futurs sur des projets d'envergure croissante, autant en France qu'à l'international. » - Thierry Jacquelin, président d'Alphard

À noter qu'Yves Gérard assurera la transition auprès des équipes opérationnelles et administratives d'Alphard.

Un accompagnement élargi et structuré en géosynthétiques

Forte de 15 ans d'expérience, Alphard se distingue dans le domaine des géosynthétiques par l'étendue de ses services professionnels en ingénierie du confinement. Une approche intégrée de l'ingénierie couvrant la conception des ouvrages, les études géotechniques environnementales, la gérance de travaux, l'assurance qualité des géosynthétiques en chantier ainsi que la détection des fuites sur géomembranes. Cette complémentarité permet désormais d'offrir aux clients de YGD Conseil un accompagnement global, depuis les études jusqu'au suivi opérationnel, avec une meilleure coordination des expertises et une optimisation des performances des projets.

À propos d'Alphard

Alphard est une firme d'ingénierie pluridisciplinaire qui réalise des projets dans les secteurs industriel, gestion de déchets, gestion des eaux, miniers, d'infrastructures. De la conception à l'exploitation des ouvrages, Alphard offre des solutions innovantes et fiables qui répondent aux besoins spécifiques de chaque projet.

Contact média

Marina Villarroel

Directrice développement des affaires

[email protected]

33 (0)6 72 25 84 83

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2949201/Groupe_Alphard_Alphard_acquiert_YGD_Consultants_et_assure_la_con.jpg