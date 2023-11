Alphaville chega à capital de Sergipe para lançamento do primeiro Alphaville Aracaju

Empreendimento será próximo de belas praias da região, terá lotes amplos a partir de 435m² e elementos da natureza incorporados em áreas comuns

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Alphaville, líder em empreendimentos horizontais no Brasil, anuncia o lançamento do Alphaville Aracaju. O residencial de alto padrão da empresa será o primeiro projeto nesse formato a ser construído na principal cidade de Sergipe, com fácil acesso ao centro da cidade e estará próximo de praias importantes na região.

Clube do Alphaville Aracaju. Foto: Divulgação/Alphaville

"Trazer a experiência de um Alphaville para Aracaju significa desenvolver um projeto único, que tem uma conexão incrível com a natureza no segmento urbano e proporciona uma nova realidade à capital sergipana. O empreendimento contempla um cenário litorâneo inspirador, típico de grandes lugares no nordeste brasileiro", explica Ricardo Castello Branco, diretor comercial da Alphaville.

O Alphaville Aracaju terá 346 lotes residenciais a partir de 435m² em um terreno de mais de 291 mil m². Serão disponibilizados mais de 9 mil m² para o clube, que contará com campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, quadra de areia, piscina infantil, piscina de adulto, bar, academia, bicicletário, totem para recarga de carro elétrico, espaço delivery para armazenamento de entregas, entre outras opções de comodidade.

O residencial terá mais de 54 mil m² de áreas verdes totais e foi concebido para incorporar elementos da natureza em áreas comuns do projeto, como por exemplo o plantio de espécies nativas para preservação da biodiversidade. Parte do complexo de apoio e do clube contarão com sistema de geração de energia solar.

Outro item de sustentabilidade será a adoção de estratégias de infraestrutura verde, como as biovaletas, que são jardins incorporados ao paisagismo que amortecem o tempo de escoamento das águas de chuvas e desempenha outras funções ecológicas importantes para o meio ambiente.

Localização e arquitetura

O Alphaville Aracaju terá fácil acesso ao centro da capital de Sergipe e estará localizado a oito minutos do aeroporto Santa Maria. O residencial será próximo das praias de Arauana e ficará a sete minutos da Praia do Mosqueiro. O empreendimento também estará próximo do bairro de Atalaia, importante localização com restaurantes renomados e opções de lazer.

Além do urbanismo de qualidade padrão Alphaville, a concepção arquitetônica foi assinada pela Arquitetura Nacional, empresa com mais de dez anos e reconhecida no mercado por projetos atemporais. O planejamento paisagístico ficou a cargo do escritório Felipe Reichmann Paisagismo, parceiro da empresa em diversos projetos, que possui larga experiência no segmento, inclusive com atuação internacional. A Tria Arquitetura, com um portfólio de mais de 120 trabalhos no Brasil e no exterior, desenvolveu o design de interiores das áreas comuns.

"Para a Alphaville é fundamental ter parceiros de excelência desde o planejamento de um novo projeto até a sua entrega. Eles contribuem para que os empreendimentos estejam dentro dos padrões da companhia, trazendo segurança, qualidade e cuidado com a natureza", descreve Castello Branco.

O lançamento do Alphaville Aracaju acontecerá em 02 de dezembro. Procure o seu corretor e acesse o site para conhecer mais sobre o empreendimento.

Sobre a Alphaville

A Alphaville surgiu em 1973, na cidade de Barueri-SP, com um propósito pioneiro de idealizar e construir loteamentos residenciais e comerciais de qualidade, inovadores, sustentáveis e exclusivos dentro do segmento urbano. Atualmente está presente em 23 estados, além do Distrito Federal, e oferece aos clientes empreendimentos que proporcionam conforto, segurança e comodidade. A empresa também idealizou e mantém a Fundação Alphaville, organização sem fins lucrativos que atua para fortalecer pessoas e comunidades vulneráveis nas regiões em que a empresa está presente. Mais informações, acesse aqui. Siga a Alphaville no Instagram.

FONTE Alphaville