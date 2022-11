Alphawave IP fait partie des lauréats des prix Technology Fast 50™ et North American Technology Fast 500™ 2022 de Deloitte

La société a été récompensée pour l'augmentation de son chiffre d'affaires de 2 658 % et est amenée à accélérer sa croissance suite à d'importantes acquisitions

TORONTO, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP (LSE: AWE), leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique internationale, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme lauréate des programmes des prix Technology Fast 50™ et North American Technology Fast 500™ 2022 de Deloitte pour la croissance rapide de son chiffre d'affaires, son esprit d'entreprise et son innovation audacieuse.

Créé il y a 25 ans, le programme Technology Fast 50™ de Deloitte classe les 50 entreprises technologiques publiques et privées canadiennes à la croissance la plus rapide qui transforment l'industrie en fonction du pourcentage de croissance du chiffre d'affaires le plus élevé au cours des quatre dernières années. Alphawave IP se classe au 10e rang avec un pourcentage de croissance de son chiffre d'affaires de 2 658 % entre 2018 et 2021.

Les lauréats sont automatiquement éligibles pour le prix plus étendu North American Technology Fast 500™ de Deloitte. La croissance rapide d'Alphawave IP a également été reconnue et l'entreprise se classe 65e de la liste de ce prix.

Tony Pialis, PDG et cofondateur d'Alphawave IP, attribue la forte croissance du chiffre d'affaires à la technologie innovante de connectivité à haut débit de la société. « C'est un grand honneur de recevoir ce prix et que notre croissance soit reconnue sur le marché nord-américain. Alphawave est en bonne position pour accélérer sa croissance grâce aux récentes acquisitions de Banias Labs et d' OpenFive , qui ajoutent à notre portefeuille de produits des technologies personnalisées en silicium et en optique, et nous sommes impatients de poursuivre notre parcours pour devenir un leader dans le secteur de la connectivité. »

« Le fait que le groupe de lauréats du programme Technology Fast 50 de cette année ait enregistré une croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires malgré les incertitudes qui prévalent dans l'économie et le marché est une source d'inspiration, a commenté Anders McKenzie, associé et responsable national du programme Technology Fast 50 chez Deloitte Canada. Grâce à une innovation, une créativité, une résilience et une adaptabilité exemplaires, ainsi qu'à un leadership commercial supérieur, ces entreprises montrent la voie en tant que moteurs dans leurs secteurs respectifs et apportent croissance et valeur à l'économie canadienne, tant au niveau national qu'international. »

Pour être admissibles au classement Technology Fast 50 de Deloitte, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans, générer un chiffre d'affaires d'au moins 5 millions de dollars, être établies au Canada, posséder une technologie exclusive, mener des activités de recherche et de développement au Canada et investir au moins 5 % de leur chiffre d'affaires brut dans la recherche et le développement.

Pour être admissibles à la reconnaissance du programme Technology Fast 500, les entreprises doivent posséder une propriété intellectuelle exclusive ou une technologie vendue à des clients dans des produits qui contribuent à la majorité des revenus d'exploitation de l'entreprise. Les entreprises doivent générer des revenus d'exploitation d'au moins 50 000 dollars américains pour l'année de référence et d'au moins 5 millions de dollars américains pour l'année en cours. De plus, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans et être basées en Amérique du Nord.

À propos du programme Technology Fast 50™ de Deloitte

Le programme Technology Fast 50 de Deloitte est le programme de récompenses technologiques le plus important au Canada. Créé il y a 25 ans, ce programme récompense la croissance des entreprises, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories distinctes : Technology Fast 50, Enterprise Fast 15, Clean Technology, et Companies-to-Watch. Le programme récompense également les entreprises du classement nord-américain Technology Fast 500, qui recense les entreprises technologiques florissantes aux États-Unis et au Canada. Les sponsors du programme 2022 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CBRE, Vector Institute, Council of Canadian Innovators (CCI), Clarity Recruitment, Lafond et TMX. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fast50.ca.

À propos du programme Deloitte Technology Fast 500™ 2022

Le programme Technology Fast 500 de Deloitte, créé il y a 28 ans, établit un classement des entreprises de technologie, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie, de fintech et de technologie énergétique publiques et privées qui connaissent la plus forte croissance en Amérique du Nord. Les lauréats du prix Technology Fast 500 sont sélectionnés en fonction du pourcentage de croissance des revenus de l'année fiscale de 2018 à 2021. Pour être admissibles à la reconnaissance du programme Technology Fast 500, les entreprises doivent posséder une propriété intellectuelle exclusive ou une technologie vendue à des clients dans des produits qui contribuent à la majorité des revenus d'exploitation de l'entreprise. Les entreprises doivent générer des revenus d'exploitation d'au moins 50 000 dollars américains pour l'année de référence et d'au moins 5 millions de dollars américains pour l'année en cours. De plus, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans et être basées en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fast500.com.

À propos d'Alphawave IP

Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave IP répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Alphawave IP est un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Nos solutions IP répondent aux besoins des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017, par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences d'IP de semi-conducteurs, notre mission est de nous concentrer sur les défis de connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, rendez-vous sur : awaveip.com

