Alphawave IP gibt die Verfügbarkeit von zwei neuen Interconnect-IP-Produkten - im TSMC Advanced-Pocess hergestellt - bekannt

Tony Pialis, President und Chief Executive Officer von Alphawave, sagte: „Mit der Einführung von AresCORE16 und OptiCORE100 eröffnen sich für Alphawave IP neue Möglichkeiten, um unsere Kunden bei der Lösung der immer komplizierter werdenden Konnektivitätsprobleme zu unterstützen. AresCORE16 Die-to-Die IP ist eine wichtige Verbindungstechnologie, die die Zukunft des 2,5D- und 3D-Packaging für den aufstrebenden Chiplet-Markt ermöglicht und neue und aufkommende Standards wie uCIE, Bunch of Wires (BOW), Open-HBI und andere für Die-To-Die-Schnittstellen unterstützt. OptiCORE100 löst die einzigartigen Herausforderungen der elektro-optischen Kommunikation und ist führend in Sachen Energie, Leistung und Fläche. Optische und Chiplet-Schnittstellen-IPs sind entscheidend für die Konnektivität der nächsten Generation in unseren Rechenzentren."