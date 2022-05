Alphawave lance sa présence aux États-Unis avec un nouveau bureau dans la Silicon Valley

Alphawave prévoit que le bureau américain comptera plus de 40 employés d'ici la fin de l'année, la majorité d'entre eux occupant des fonctions commerciales. Le laboratoire sur place présentera la technologie la plus avancée de la société, depuis ses cœurs IP et ses contrôleurs d'interface jusqu'à une démonstration de transfert de données 100 G-1,6 Tbps.

« Avec la grande majorité de notre clientèle située en Amérique du Nord - et plus particulièrement aux États-Unis - la Silicon Valley est le choix naturel pour notre nouveau bureau phare en Amérique du Nord », a déclaré Tony Pialis, PDG, président et cofondateur d'Alphawave. « Notre bureau de San Jose permettra d'étendre l'empreinte de l'entreprise dans la Silicon Valley et notre capacité à soutenir les clients en Amérique du Nord. Le nouveau bureau disposera également d'un laboratoire amélioré pour faire la démonstration de nos dernières solutions de connectivité avec les partenaires clés de l'industrie. »

Le nouveau bureau d'Alphawave dans la Silicon Valley fait suite au rapport sur les bénéfices annuels de 2021 de l'entreprise, avec une croissance de plus de 225 % en glissement annuel et à son accord pour acquérir OpenFive , ce qui accélérera le leadership d'Alphawave en matière de connectivité, ses offres de produits et sa base de clients. La vision d'Alphawave est d'alimenter l'infrastructure mondiale pour rendre le transfert de données plus rapide, plus fiable et plus efficace pour tout, des réseaux sans fil 5G aux centres de données hyperscale, en passant par l'IA et d'autres applications émergentes.

Alphawave compte environ 170 employés dans le monde et prévoit de poursuivre son expansion mondiale grâce à sa transaction OpenFive et à la croissance de sa clientèle. L'entreprise ouvrira également un deuxième bureau dans la Silicon Valley, à Milpitas, en 2022, en attendant l'acquisition d'OpenFive.

À propos d'Alphawave IP

Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Alphawave est un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Nos solutions IP répondent donc aux besoins des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, l'informatique, les réseaux, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017, par une équipe technique experte ayant fait ses preuves en matière de licences de propriété intellectuelle pour les semi-conducteurs, notre mission est de nous concentrer sur les défis de connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, rendez-vous sur le site : awaveip.com

Marques de commerce

