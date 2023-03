Alphawave Semi ouvre un bureau à Ottawa et accroît la présence et le leadership technique canadiens

Le nouveau bureau comprend un vaste espace de laboratoire pour accélérer le leadership technique de l'entreprise en matière de connectivité haute vitesse

LONDRES et TORONTO, 4 mars 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave Semi (LSE: AWE), leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son dernier bureau à Ottawa, dans l'Ontario.

Situé dans le parc technologique de Kanata Nord, le nouveau bureau offre plus de 20 000 pieds carrés d'espace de travail et plus de 4 000 pieds carrés d'espace de laboratoire pour son contrôleur, SerDes, et ses équipes d'ingénieurs en optique. Le nouveau site, annoncé en juillet dernier, permettra aux équipes d'ingénierie d'Alphawave Semi de tester et de dévoiler efficacement la prochaine génération de technologies de connectivité.

« Alphawave Semi a connu une croissance extraordinaire et a établi une présence significative en Amérique du Nord », a déclaré Tony Pialis, PDG et cofondateur d'Alphawave Semi. « Notre entreprise de semi-conducteurs est intégrée verticalement et ce nouvel espace de bureau et de laboratoire nous permettra de continuer à servir nos clients mondiaux avec nos solutions de connectivité IP et de silicium de pointe, grâce aux capacités que ce nouvel espace offre à nos ingénieurs. »

Le bureau abrite des espaces de travail ergonomiques pour tous les employés, une salle de médiation et de prières, des espaces de collaboration et des salles de formation pour le perfectionnement professionnel sur site. La création d'espaces dédiés qui soutiennent la diversité des employés de l'entreprise a été primordiale lors de la conception de ce nouveau bureau, et fait suite à la récente reconnaissance d'Alphawave Semi comme un excellent milieu de travail, certification Great Place to Work® à l'appui.

Le bureau d'Ottawa est le bureau le plus récent d'Alphawave Semi. Un autre bureau est en construction à Pune, en Inde. Alphawave Semi compte plus de 700 employés dans sept pays.

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave Semi répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Nous sommes une société de semi-conducteurs verticalement intégrée, et notre propriété intellectuelle, silicium personnalisé et produits de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences de propriété intellectuelle de semi-conducteurs, notre mission est d'accélérer l'infrastructure de données stratégiques au cœur de notre monde numérique. Pour en savoir plus sur Alphawave Semin, rendez-vous sur : awavesemi.com .

Gravitate PR pour Alphawave Semi, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014934/Alphawave_Semi_Alphawave_Semi_Opens_Ottawa_Office__Expanding_Can.jpg

SOURCE Alphawave Semi