Alphyn Biologics annonce des résultats pédiatriques positifs de l'étude de phase 2a sur la dermatite atopique

L'essai répond à tous les critères d'évaluation primaires et secondaires dans la population pédiatrique âgée de 2 ans et plus

ANNAPOLIS, Maryland et MALAGA, Espagne, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics, une société de dermatologie au stade clinique qui développe des produits thérapeutiques multi-cibles de premier ordre, a annoncé aujourd'hui des résultats positifs sur la population pédiatrique inclue dans son essai clinique de phase 2a de l'AB-101a, un nouveau candidat topique pour la dermatite atopique (DA) légère à modérée lors du 22e Congrès de la Société européenne de dermatologie pédiatrique (ESPD). Cet essai, le premier du genre, a atteint tous les critères d'efficacité primaires et secondaires dans la population pédiatrique âgée de 2 ans et plus, avec une sécurité et des effets secondaires minimes.

L'AB-101a est en cours de développement pour traiter de manière unique les composantes immunitaires et bactériennes de la dermatite atopique, avec un profil d'innocuité qui permet une utilisation continue à long terme. En janvier, Alphyn a annoncé les résultats positifs de la première cohorte de son essai de phase 2a. Une deuxième cohorte de patients atteints de la dermatite atopique évaluant l'impact de l'AB-101a sur les complications bactériennes de l'AD est en cours.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats pédiatriques annoncés aujourd'hui », a déclaré Neal Koller, PDG d'Alphyn. « L'amélioration de la sévérité de la maladie et des symptômes chez ces enfants est particulièrement remarquable. La dermatite atopique peut être une maladie chronique qui dure toute la vie, et des options sont nécessaires pour une utilisation continue à long terme. »

L'essai randomisé en double aveugle de phase 2a évalue la sécurité et l'efficacité de l'AB-101a, avec une première cohorte de 41 patients âgés de 2 ans à l'âge adulte, en comparaison avec un véhicule de contrôle. Les données pédiatriques de la première cohorte publiées aujourd'hui montrent que tous les critères primaires d'efficacité ont été atteints, y compris une réduction de la sévérité de la maladie indiquée par le score de l'Investigator Global Assessment (IGA) et une sécurité et des effets secondaires minimes. Les critères d'évaluation secondaires, à savoir l'amélioration du score EASI (Eczema Area and Severity Index), la réduction immédiate et à long terme des démangeaisons et l'amélioration de la surface corporelle, ont également été atteints dans tous les groupes d'âge pédiatriques. Les résultats pédiatriques sont détaillés dans une affiche (P198) à l'ESPD.

Alphyn développe l'AB-101a en tant que première thérapie pour la dermatite atopique qui traite la composante du système immunitaire et les complications bactériennes de la maladie, y compris celles communément associées au staphylocoque (Staphylococcus aureus) et au staphylocoque résistant à la méthicilline (MRSA). Sur la base des résultats positifs de l'essai, Alphyn a l'intention de lancer un essai multinational de phase 2b avec des sites aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Australie.

À PROPOS D'ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics est une entreprise de dermatologie en phase clinique qui met au point des traitements multicibles de premier ordre pour les maladies cutanées graves et prévalentes à partir de sa plateforme AB-101. Son produit candidat principal, l'AB-101a, est en cours de développement comme un traitement topique pour la dermatite atopique (DA), la forme la plus courante d'eczéma. L' AB-101a a démontré un solide profil d'innocuité et est en cours de développement pour cibler uniquement le système immunitaire et les composants bactériens de la DA, ce qui le rend idéal pour traiter la DA et la DA avec infection secondaire. La plateforme AB-101 d'Alphyn comporte de multiples composés bioactifs et donc de multiples mécanismes d'action pour soutenir un solide pipeline de traitements dermatologiques qui présentent des avantages potentiels en matière d'innocuité, d'efficacité et d'autorisation réglementaire de mise sur le marché. Alphyn est basée à Annapolis, dans le Maryland, et à Cincinnati, dans l'Ohio, et possède une filiale en Australie. La société est devenue opérationnelle en 2020 et a récolté environ 6,9 millions de dollars.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1899346/Alphyn_Biologics__LLC__Logo_Hi_Res_Transparent_Bckgrd_Logo.jpg

SOURCE Alphyn Biologics