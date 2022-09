Alphyn Biologics schließt eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 3,3 Millionen Dollar ab, um eine bahnbrechende Behandlung der atopischen Dermatitis voranzutreiben

Überzeichnete Finanzierungsrunde zur Unterstützung der klinischen Phase-IIa-Studie bei atopischer Dermatitis

ANNAPOLIS, Maryland, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics , ein pharmazeutisches Unternehmen, das in der klinischen Phase Dermatologie-Medikamente erforscht und als erste Vertreter einer neuen Therapieklasse Multi-Target-Therapeutika entwickelt, gab heute bekannt, eine Reihe von A-Finanzierungsrunden in Höhe von rund 3,3 Millionen Dollar abgeschlossen zu haben. Die überzeichnete Runde wurde angeführt von Queen City Angels , mit Beteiligung des Angel Physicians Fund und Serial Stage Venture Partners .

Alphyn hat bisher ca. 6,7 Millionen Dollar eingeworben, darunter eine Seed-Runde von mehr als 1 Million Dollar und eine zweite Runde von mehr als 2 Millionen Dollar. Zu den Teilnehmern früherer Runden gehören Family-Office-Investmentfonds, ein Unternehmensfonds und professionelle, wohlhabende Investoren.

Die Finanzierungsrunde der Serie A dient der Unterstützung der klinischen Phase-IIa-Studie von AB-101a, Alphyns führendem Wirkstoffkandidaten für die Behandlung von leichter bis mittelschwerer atopischer Dermatitis (AD), der häufigsten Form von Ekzemen. AB-101a wird voraussichtlich die erste AD-Behandlung sein, die in einzigartiger Weise auf die bakteriellen und immunologischen Komponenten der Krankheit abzielt. Der Wirkstoff hat das Potenzial, sowohl infizierte als auch nicht infizierte AD wirksam zu behandeln, und wird für den Einsatz in der Pädiatrie ab einem Alter von zwei Jahren sowie bei Erwachsenen untersucht.

„Die derzeitigen Behandlungen der atopischen Dermatitis sind mit zahlreichen Sicherheitsproblemen und Nebenwirkungen behaftet. Sie berücksichtigen häufig nicht alle Faktoren, die zu der Krankheit beitragen", so Tony Shipley, Vorsitzender und Mitverwalter der Queen City Angels. „AB-101a wird auf dem dermatologischen Markt dringend benötigt, und wir freuen uns darauf, mit Alphyn zusammenzuarbeiten, um die Technologie durch klinische Studien voranzubringen und letztlich das Leben von Millionen von AD-Betroffenen zu verbessern."

AB-101a, ein nicht-steroidales Medikament, befindet sich in der Entwicklung zur Behandlung von Entzündungen, Juckreiz und bakteriellen Ursachen, die häufig mit AD in Verbindung gebracht werden, einschließlich Infektionen. AB-101a wirkt gegen weit verbreitete Bakterien wie Staphylokokken und Methicillin-resistente Staphylokokken (MRSA), die die AD verschlimmern und ihre Heilung verhindern. Diese Eigenschaften in Verbindung mit der zu erwartenden hohen Sicherheit und dem sehr geringen Nebenwirkungsprofil könnten AB-101a zum „Medikament der Wahl" für Ärzte und Patienten machen. Als „4-in-1"-Lösung würde AB-101a die Behandlung von AD mit einem einzigen Therapeutikum anstelle mehrerer Medikamente ermöglichen. Das starke Sicherheitsprofil von AB-101a hat es Alphyn ermöglicht, direkt in die klinischen Studien der Phase IIa einzutreten, was das Zulassungsverfahren verkürzt und dem Unternehmen Millionen Dollar erspart.

„Wir fühlen uns geehrt und sind hoch erfreut, diese Runde abzuschließen, nachdem wir die strengen Due-Diligence-Prozesse dreier professioneller Investmentfonds bestanden haben, die den dringenden Bedarf an einer sicheren, wirksamen und umfassenden Behandlung von Alzheimer erkannt haben", sagte Neal Koller, CEO von Alphyn. „Diese Finanzierung ermöglicht es uns, ein beschleunigtes globales, multizentrisches klinisches Studienprogramm zu beginnen, um eine New Drug Application bei der FDA und anderen nationalen Gesundheitsbehörden zu unterstützen."

Alphyn Biologics ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das in der klinischen Phase Dermatologie-Medikamente erforscht und auf der Grundlage seiner AB-101-Platform erste Vertreter einer neuen Therapieklasse Multi-Target-Therapeutika für schwere und weit verbreitete Hautkrankheiten entwickelt. Der führende Produktkandidat, AB-101a, ist eine topische Behandlung für atopische Dermatitis (AD), die häufigste Form von Ekzemen, und befindet sich derzeit in einer klinischen Studie der Phase-IIa. AB-101a hat ein starkes Sicherheitsprofil gezeigt und befindet sich in der Entwicklung, um auf einzigartige Weise auf die bakteriellen und immunologischen Komponenten von AD einzuwirken, was es ideal für die Behandlung von infizierter und nicht infizierter AD macht. Die AB-101-Plattform von Alphyn verfügt über mehrere bioaktive Wirkstoffe und damit über mehrere Wirkmechanismen, die eine robuste Pipeline von dermatologischen Therapeutika mit potenziellen Vorteilen in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und Marktzulassung unterstützen. Alphyn hat seinen Sitz in Annapolis, Maryland, und Cincinnati, Ohio, und hat eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Australien. Das Unternehmen nahm seine Tätigkeit im Jahr 2020 auf und hat rund 6,7 Millionen US-Dollar aufgebracht.

