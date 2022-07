Alpian, la première banque privée digitale de Suisse, nomme Belinda Bencic et Géraldine Fasnacht Chief Inspiration Officers honoraires

« Comment redonner du sens et de la pertinence aux questions liées aux finances et au patrimoine pour les investisseurs d'aujourd'hui? Alpian se donne pour principale mission de trouver de nouvelles façons de répondre à cette question. L'arrivée de Belinda Bencic et de Géraldine Fasnacht en tant que Chief Inspiration Officers honoraires est pour nous un investissement à long terme et qui revêt une double signification. En effet, au-delà du titre, il s'agit d'apporter de nouvelles perspectives au monde de la finance », déclare Schuyler Weiss, CEO d'Alpian .

Ayant récemment obtenu la licence bancaire FINMA, Alpian prévoit de lancer plusieurs projets de collaboration avec les deux Chief Inspiration Officers honoraires afin de mettre en avant leur philosophie de "Wealth Beyond Money" (la richesse au-delà de l'argent). Belinda Bencic et Géraldine Fasnacht contribueront notamment à i-vest.ch, une plateforme éducative lancée par Alpian pour démystifier la finance et démocratiser l'accès à l'investissement.

«Nous sommes ravis que Belinda et Géraldine partagent leurs idées sur notre plateforme i-vest», commente Roman Balzan, Chief Marketing Officer chez Alpian. «Elles apporteront une contribution inestimable à la réflexion que nous espérons stimuler avec i-vest grâce à leur perspective unique sur l'indépendance financière.»

Les nouvelles ambassadrices participeront également à un programme d'accélération de la performance qui sera lancé en 2023. Belinda Bencic et Géraldine Fasnacht mettront leur expérience et leur expertise à disposition pour repérer, promouvoir et encadrer de jeunes talents dans toute la Suisse.

«Le monde de la finance est un terrain de jeu avec ses propres règles. Lorsque les athlètes comprennent et adoptent ces règles, ils se mettent dans de meilleures conditions pour aborder la fin de leur carrière de manière pérenne. En tant que sportive professionnelle, je suis convaincue qu'il est important de diffuser la culture financière dans le monde du sport d'une manière qui soit empathique, engageante et porteuse de sens. C'est pourquoi la passion d'Alpian pour faciliter l'accès à l'investissement m'a séduite. Tout comme le ferait une équipe de double performante, je suis persuadée que nous pouvons travailler efficacement et collectivement pour atteindre cet objectif», déclare Belinda Bencic, Chief Inspiration Officer honoraire chez Alpian.

«Nous évoluons dans un monde financier de plus en plus complexe. Pourtant, les questions de technologie, d'innovation, de finance et d'investissement concernent tout le monde. Elles devraient donc être présentées dans un langage que chacun puisse comprendre et appliquer à sa propre vie. En tant que mère de famille, j'estime qu'il est important de voir se développer des organisations promouvant cette vision des choses pour le bien des générations futures. En ce sens, la démarche d'Alpian, qui cherche à développer un savoir financier sans jargon, me parle énormément. Ensemble, nous pouvons faire davantage pour façonner une culture qui transmet le savoir financier aux personnes qui n'ont pas de formation en finance et en investissement. C'est le monde financier qui doit s'adapter à leur vie, et non l'inverse», ajoute Géraldine Fasnacht, Chief Inspiration Officer honoraire chez Alpian.

«Les sources d'inspiration jouent un rôle important dans la gestion de nos finances. Il est crucial de comprendre, en tant qu'investisseurs, comment les questions d'argent et de finance s'appliquent à nos vies et à ce qui compte pour nous. C'est là que réside la philosophie d'Alpian "Wealth Beyond Money" (la richesse au-delà de l'argent). Nous sommes honorés que Belinda et Géraldine - deux personnes ayant réussi dans leur domaine - partagent notre vision, nos valeurs et nos objectifs. Je suis convaincu qu'à travers cette collaboration, le potentiel d'inspirer de nouvelles communautés est infini», précise Schuyler Weiss.

À propos d'Alpian SA

www.alpian.com

Alpian est une société suisse de technologie financière incubée par REYL Intesa Sanpaolo et créée en octobre 2019. Alpian a reçu une licence bancaire de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) de Suisse en mars 2022, devenant ainsi la première banque privée digitale de Suisse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859450/Alpian_ambassadors_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1859449/Alpian_Logo.jpg

SOURCE Alpian