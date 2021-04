Alpian obtient un financement de série B de 18 millions de US dollars

ZURICH, GENEVE et LUGANO, Suisse, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'entreprise de services financiers numériques Alpian SA («Alpian»), incubée par le groupe bancaire suisse REYL & Cie SA («REYL»), a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de série B pour un montant de près de 18 millions d'USD (16,9 millions de CHF). Cette levée de fonds fait suite à un financement de série A d'une valeur de 12,2 millions de CHF obtenu en 2020.

Ce nouveau financement permettra à Alpian de finaliser le développement de son offre numérique conçue pour la clientèle aisée, des personnes pouvant investir entre 100 000 et 1 000 000 de francs suisses, et de s'assurer que toutes les conditions seront en place pour la réussite du lancement, soumis à l'approbation des autorités réglementaires. L'offre réunit des conseillers en investissement et une technologie de pointe pour créer des portefeuilles d'investissement personnalisés ayant pour but de fournir une expérience unique à chaque client sur la base de sa conception de la richesse. Des services de paiement seront également offerts pour répondre aux besoins bancaires du quotidien.

Schuyler Weiss, le CEO d'Alpian, a fait la déclaration suivante:

«Alors que la levée de fonds de série A a été menée pour construire la banque numérique, le financement de série B a pour principal objectif de lancer la banque sur le marché suisse, sous réserve de l'octroid'une licence bancaire complète par la FINMA.»

Pasha Bakhtiar, membre du Conseil d'administration et associé chez REYL, a ajouté:

«Ce jalon exceptionnel témoigne du talent et des capacités d'exécution de l'équipe de direction d'Alpian ainsi que de l'esprit d'innovation promu par REYL & Cie. Nous sommes particulièrement fiers que cette idée dont nous avons assuré l'incubation ait donné vie à une entreprise florissante et qu'elle ait attiré un large intérêt parmi les investisseurs ainsi que le soutien de notre partenaire stratégique ISP-Fideuram.»

A propos d'Alpian

Alpian est une société suisse de services financiers incubée par REYL & Cie et fondée en octobre 2019. Elle associera les services de banque privée et de gestion de la fortune aux services bancaires quotidiens au bénéfice d'investisseurs potentiels aisés. Alpian a soumis une demande de licence bancaire complète à l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) et a l'intention de lancer ses principaux produits et services dans le courant de l'année 2021, une fois l'octroi de la licence bancaire complète par la FINMA.

A propos du Groupe REYL

Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et indépendant avec une présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). Le Groupe REYL administre des avoirs supérieurs à CHF 13,5 milliards et emploie plus de 220 collaborateurs.

