Alpian s'associe à Visa pour proposer des solutions de paiement innovantes, numériques et intelligentes en Suisse

GENÈVE, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Alpian SA (« Alpian »), première banque privée numérique de Suisse, annonce aujourd'hui son partenariat avec Visa, leader mondial des paiements numériques. Alpian devient ainsi un membre principal de Visa, ce qui lui permet de proposer sa carte de débit métallique exclusive en Suisse.

En officialisant ce partenariat, Alpian peut désormais délivrer sa carte de débit en métal intelligente et haut de gamme dans toute la Suisse. L'association d'une carte de débit métallique exclusive avec un compte courant multidevises (CHF, EUR, GBP et USD) et des capacités de change en temps réel sans frais de gestion fournit à tous les clients d'Alpian un moyen unique, élégant et rentable de faciliter leurs besoins bancaires quotidiens en Suisse et à l'étranger. En tant que membre du réseau Visa, la carte de débit d'Alpian est acceptée dans plus de 200 pays et régions et chez plus de 100 millions de commerçants[1] dans le monde.

Le lancement officiel du partenariat intervient après l'octroi d'une licence bancaire suisse complète par la FINMA et la réussite d'un cycle de financement de série B+ de 19 millions de francs suisses. Ces deux étapes importantes ont permis à Alpian de proposer ses services à certains membres de sa liste d'attente, qui seront déployés auprès du grand public suisse avant fin 2022.

Schuyler Weiss, PDG d'Alpian, a commenté :

« Chez Alpian, nous nous efforçons de fournir des services de première qualité à chacun de nos clients. Les capacités, la sophistication et la stabilité de l'entreprise Visa permettent à Alpian de garantir ces services à travers son offre de cartes. Visa est l'un des partenaires les plus anciens et les plus fiables d'Alpian, et nous sommes ravis d'entreprendre les prochaines étapes à leurs côtés. »

Santosh Ritter, responsable de Visa pour la Suisse et la Liechtenstein, a déclaré :

« Notre parcours commun avec Alpian, qui reçoit aujourd'hui une licence bancaire complète de la FINMA, a été remarquable. Nous sommes très impatients de voir arriver les premières cartes de débit Visa émises par Alpian sur le marché suisse et de poursuivre notre collaboration avec ce partenaire de choix pour l'aider à atteindre ses objectifs de croissance en fournissant des services innovants pour toutes les régions de Suisse. »

[1] Comprend une estimation selon laquelle 20 millions de petites entreprises utilisent des facilitateurs de paiement (en septembre 2021).

